Ekim Ayında İstanbul'da Kadın Kabanı Fiyatı Yüzde 54,39 Arttı

İstanbul'da Ekim ayında kadın kabanı fiyatı yüzde 54,39 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Oyuncak fiyatı yüzde 15,95 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 227 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 23 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Ekim ayında kadın kaban fiyatı yüzde 54,39 arttı

Ekim ayında giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın kaban fiyatı yüzde 54,39 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek mont yüzde 51,05, erkek bot yüzde 47,64, kadın bot yüzde 46,48, erkek kazak yüzde 40,80, kadın mont yüzde 40,02, kadın kazak yüzde 38,36, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 31,29, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan çocuk mont yüzde 30,40, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan fındık içi yüzde 23,03, çarliston biber yüzde 21,30, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek ayakkabı yüzde 19,70, kadın ayakkabı yüzde 19,37, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer lan dolmalık biber yüzde 19,20, balık yüzde 19,08 ve sivri biber yüzde 18,15 oldu.

Ekim ayında oyuncak fiyatı yüzde 15,95 ucuzladı

Ekim ayında Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak fiyatı yüzde 15,95 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan taze fasulye yüzde 13,55, mandalina yüzde 12,81, kıvırcık salata yüzde 10,40, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 7,05, gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda yer alan ıspanak yüzde 6,46, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan kağıt sofra malzemeleri yüzde 4,41, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan havuç yüzde 3,82, limon yüzde 3,72, maydanoz yüzde 3,23, roka yüzde 2,86, erik yüzde 1,75 ve çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan tuvalet kağıdı yüzde 1,69 oldu. - İSTANBUL