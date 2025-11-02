Haberler

Ekim Ayında İstanbul'da Kadın Kabanı Fiyatı Yüzde 54,39 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Ekim ayında kadın kabanı fiyatı, önceki aya göre yüzde 54,39 ile en fazla artış gösteren ürün oldu. Aynı dönemde oyuncak fiyatı yüzde 15,95 gerileyerek en fazla azalan ürün olarak öne çıktı.

İstanbul'da Ekim ayında kadın kabanı fiyatı yüzde 54,39 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Oyuncak fiyatı yüzde 15,95 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 227 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 23 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Ekim ayında kadın kaban fiyatı yüzde 54,39 arttı

Ekim ayında giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın kaban fiyatı yüzde 54,39 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek mont yüzde 51,05, erkek bot yüzde 47,64, kadın bot yüzde 46,48, erkek kazak yüzde 40,80, kadın mont yüzde 40,02, kadın kazak yüzde 38,36, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 31,29, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan çocuk mont yüzde 30,40, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan fındık içi yüzde 23,03, çarliston biber yüzde 21,30, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek ayakkabı yüzde 19,70, kadın ayakkabı yüzde 19,37, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer lan dolmalık biber yüzde 19,20, balık yüzde 19,08 ve sivri biber yüzde 18,15 oldu.

Ekim ayında oyuncak fiyatı yüzde 15,95 ucuzladı

Ekim ayında Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak fiyatı yüzde 15,95 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan taze fasulye yüzde 13,55, mandalina yüzde 12,81, kıvırcık salata yüzde 10,40, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 7,05, gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda yer alan ıspanak yüzde 6,46, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan kağıt sofra malzemeleri yüzde 4,41, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan havuç yüzde 3,82, limon yüzde 3,72, maydanoz yüzde 3,23, roka yüzde 2,86, erik yüzde 1,75 ve çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan tuvalet kağıdı yüzde 1,69 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.