Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Ekim Ayında Yıllık Yüzde 22,57 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı İnşaat Maliyet Endeksi'ne göre, inşaat maliyet endeksi ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 22,57 arttı.

TÜİK, Ekim ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,49 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,29 arttı, aylık yüzde 0,95 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi ise yüzde 0,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,42, işçilik endeksi ise yüzde 29,94 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,48 arttı, aylık yüzde 1,05 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,20, işçilik endeksi yüzde 0,73 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,52, işçilik endeksi ise yüzde 32,46 arttı.