İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,57 arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Maliyet endeksi yıllık %22,57, aylık %0,98 artış gösterdi. Bina inşaatı ve bina dışı yapılar için de artışlar kaydedildi.

Ekim ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,57 arttı, aylık yüzde 0,98 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,49 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,29 arttı, aylık yüzde 0,95 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,95 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,94 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,48 arttı, aylık yüzde 1,05 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,20 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,73 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,46 arttı. - İSTANBUL

