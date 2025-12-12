Haberler

Ticari süt işletmelerince 895 bin 834 ton inek sütü toplandı

Ekim ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre %0,3 artarak 895 bin 834 ton oldu. Ancak bir önceki yılın Ekim ayına göre %3,2 azaldı. Yoğurt ve ayran üretimi artarken, içme sütü üretiminde düşüş gözlemlendi.

Bir önceki ay 892 bin 886 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yüzde 0,3 oranında artarak 895 bin 834 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişiklik göstermedi.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,8 arttı, ayran üretimi yüzde 8,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,8 azaldı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 arttı, ayran üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 5,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,9 arttı.

Bir önceki ay 138 bin 726 ton olan içme sütü üretimi Ekim ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 135 bin 746 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

