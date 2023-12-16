Ekim Ayında İnek Sütü Miktarı Yüzde 8,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Ayrıca, inek peyniri, ayran, yoğurt, içme sütü ve tereyağı üretiminde de artış ve azalışlar yaşandı.

Toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Ticari süt işletmelerince 819 bin 386 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,0 arttı, ayran üretimi yüzde 8,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 12,7 arttı, tereyağı üretimi yüzde 6,3 azaldı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4 arttı, ayran üretimi yüzde 7,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,5 azaldı, tereyağı üretimi yüzde 11,0 azaldı.

Bir önceki ay 786 bin 165 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yüzde 4,2 oranında artarak 819 bin 386 ton oldu.

Bir önceki ay 123 bin 742 ton olan içme sütü üretimi Ekim ayında yüzde 10,1 oranında artarak 136 bin 232 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN