Ekim Ayında İkinci El Araç Satışları Düşmeye Devam Ediyor

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun ekim ayına ilişkin verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıfır kilometre binek ve hafif ticari araç pazarı ekim ayında geçen yıl aynı aya göre yüzde 19,40 artarak, 116 bin 149 adet oldu. Geçen aya göre ise yüzde 5,3 arttı. Ocak-ekim arasında geçen yıla göre yüzde 10,20 oranında artarak, 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.

Mart'tan bu yana her ay tüm zamanların aylık rekorlarını yenileyerek gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışları yıl sonunda 1,4 milyon seviyelerine ulaşacağının işaretini verdi.

Sıfır kilometrede cazip kampanyalarla ulaşılan rekor satışlar ikinci el satışlarında olumsuz etki yarattı. 15 yaşa ve 350 bin kilometreye kadar olan ikinci el oto pazarında, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ve ulaşılabilir araçlara yönelmesiyle, segment bazında ve özellikle ticari araçlarda hareketlilik görülmesine karşın, eylüle göre satışlar yüzde 8 geriledi.

Bu yıl ilk defa, geçen yıl ile aylık bazda karşılaştırmalara göre ekimde yüzde 17 gerileme yaşandı. Bu gerilemenin, geçen yıl ekim ayındaki altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı servet etkisiyle araç alımına yönelimle gerçekleşen yüksek adetteki satışlardan kaynaklandığı yorumlandı. Diğer taraftan, ikinci elde satıcı kar marjlarının azalmasının satış fiyat esnekliğine alan bırakmaması da alıcıların sıfır otomobile yönelmesine sebep oldu.

Mevsimsel olarak turizm sezonu sonunda kiralama şirketlerinin ikinci el pazarına araç arzını arttırmalarına rağmen, sıfır kilometre pazarındaki kampanyalar alıcıların tercihlerinde daha etkili oldu.

Elektrikli araç talebi güçlü seyrini sürdürüyor

Rapora göre, eylülde toparlanma eğilimi gösteren ikinci el araç satışları, ekimde yeniden düşüşe geçti. Satış adetleri yüzde 8 gerileyerek 344 bin 704 adede indi.

Bu yıl, geçen seneye göre yüzde 9 üzerinde seyretmeye devam etse de ekimde 9 aydan sonra ilk defa 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir düşüş kaydedildi.

Ekimde ikinci el araçların stokta kalma süresi bir önceki aya göre hafif gerileyerek, yılın en düşük seviyesine ulaştı. Pazar genelinde araçların elde tutulma süresi 43 günden 42 güne indi. Binek araçlarda ortalama satış süresi 43 günden 42 güne, ticari araçlarda ise 44 günden 41 güne düştü.

Ekim ayında ikinci el hafif ticari araç satışları 52 bin 760 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ve eylülde yüzde 11 ve yüzde 9'luk artışlarla ivme kazanan satışlar, ekimde mevsimsel yavaşlamaya rağmen güçlü bir seviyede kaldı. Üç aylık dönemde 165 bin adedi aşan toplam satış, hafif ticari segmentte yılın son çeyreğine dengeli bir giriş yapıldığını gösteriyor.

Ekim ayında ikinci el elektrikli araç satışları 5 bin 81 adet olarak gerçekleşirken, eylüle göre yüzde 8 düşüş yaşansa da satışlar yılın ortalamasının üzerinde kaldı.

Temmuzdaki 6 bin 202 adetlik rekorun ardından pazarın daha dengeli bir seviyeye yerleştiği görülüyor. Ağustos ve eylüldeki toparlanma eğiliminin ardından ekimde hafif yavaşlama yaşansa da, elektrikli araç talebi hala güçlü seyrini sürdürüyor.