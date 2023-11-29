Eskişehir'de ithalat ve ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ekim ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ekim ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılın Ekim ayı ithalat ve ihracat verilerini paylaştı. TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2023 Ekim ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,9 artarak 128 milyon 953 bin dolar, ithalat yüzde 36,2 artarak 2023 Ekim ayında 109 milyon 30 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,4, ithalat ise yüzde 0,6 arttı. - ESKİŞEHİR