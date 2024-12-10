Ekim Ayında İhracat ve İthalat Endekslerinde Değişim

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 arttı, yakıtlarda yüzde 9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,0 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,7 azaldı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 arttı, yakıtlarda yüzde 17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 arttı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,7 azaldı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 arttı. - ERZİNCAN