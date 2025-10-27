Ekim Ayında Güven Endeksinde Sektörel Değişimler

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında güven endeksinin hizmet ve inşaat sektörlerinde azaldığını, perakende ticaret sektöründe arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.