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Ekim Ayında Cari İşlemler Hesabı 186 Milyon Dolar Fazla Kaydetti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon ABD doları fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 423 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 16 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 287 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla, 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ekimde 247 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Ekim2023 Ekim2023 Ocak-Ekim

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-39,027186-40,684
1.İhracat208,78922,426206,335
2.İthalat283,13727,292283,642

Mal Dengesi-74,348-4,866-77,307
3.Hizmet Gelirleri74,96110,05585,265
4.Hizmet Giderleri31,1244,02039,353

Mal ve Hizmet Dengesi-30,5111,169-31,395
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler6,1108288,710
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler14,0581,82918,365

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-38,459168-41,050
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-56818366
B.SERMAYE HESABI-27-16-183
C.FİNANS HESABI-22,528-2,758-38,251
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3,9785504,902
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu11,2841,1887,824
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4,2616022,478
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-10,633-873,730
11.1.Hisse Senetleri-3,758-423-588
11.2.Borç Senetleri-6,8753364,318
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi10,715-612,221
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet11043
12.3.Bankalar4,371-1,4331,685
12.4.Diğer Sektörler6,3331,372493
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu40,8312,74836,298
13.1.Merkez Bankası7,3622513,575
13.2.Genel Hükümet45250-263
13.3.Bankalar14,7062,61514,998
13.4.Diğer Sektörler18,311587,988

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-16,5262,928-2,616
D.NET HATA VE NOKSAN22,790-2,681-8,095

GENEL DENGE-6,264-24710,711
E.REZERV VARLIKLAR6,264247-10,711
14.Resmi Rezervler6,264247-10,711
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Kaynak: AA / Ekonomi

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