Ekim Ayında 178 Bin 481 Taşıtın Trafiğe Kaydı Yapıldı

Ekim ayında 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,1'ini otomobil, yüzde 34,5'ini motosiklet, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9,0, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 azaldı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 47,1, kamyonette yüzde 19,0, otomobilde yüzde 17,4, kamyonda yüzde 12,6 artarken motosiklette yüzde 42,3, traktörde yüzde 37,4, minibüste yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 981 bin 225 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,0'ını otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 9,8'ini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 87 bin 624 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 937 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 63,5 artarak 43 bin 823 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 893 bin 338 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,3'ü benzin yakıtlı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin yüzde 46,3'ü benzin, yüzde 26,5'i hibrit, yüzde 16,9'u elektrikli, yüzde 9,1'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin ise yüzde 32,9'u dizel, yüzde 30,8'i benzin, yüzde 30,5'i LPG, yüzde 3,6'sı hibrit ve yüzde 1,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. - İSTANBUL