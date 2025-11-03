Haberler

Ekim Ayı Enflasyonu Yüzde 2,55, Memur ve Emeklilere Zam Müjdesi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. 4 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Bu durum SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,25 zam sağlarken, memurlar için toplamda yüzde 16,56 zam beklentisi oluştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,25 zam

Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. Bu çerçevede 4 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23, ekim ayında ise 2,55, toplamda ise 10,25 oranında zammı garantiledi.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklisine yüzde 16,56 zam

Ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı alacak memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda. Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak açıklanmasıyla 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 kümülatif zam meydana gelecek. - ANKARA

