Ekim Ayı Enflasyonu Açıklandı: Tüketici Enflasyonu Yıllık Yüzde 32,87

Güncelleme:
TÜİK, Ekim 2025 tüketici enflasyonunu yıllık yüzde 32,87, aylık ise yüzde 2,55 olarak açıkladı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 34,87, konutta ise yüzde 50,96 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun ekim ayında yıllık yüzde 32,87; aylık yüzde 2,55 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 arttı.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YILLIK YÜZDE 34,87 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87 artış, ulaştırmada yüzde 27,33 artış ve konutta yüzde 50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada yüzde 4,34 ve konutta yüzde 7,75 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41 artış, ulaştırmada yüzde 1,07 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,83, ulaştırmada yüzde 0,16 ve konutta yüzde 0,45 oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 27

Yurt içi üretici fiyatları, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 arttı.

