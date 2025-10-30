Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Arttı

Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde gerçekleşti.