Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı: Piyasa Katılımcıları ve Hanehalkı Yükseldi, Reel Sektör Geriledi

Türkiye'de Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerine göre, piyasa katılımcıları ve hanehalkının enflasyon beklentileri artarken, reel sektörün beklentileri geriledi. Hanehalkının gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen oranı ise azaldı.

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları ve hanehalkı için yükselirken reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya ve hanehalkı için 1,4 puan yükselerek yüzde 54,39'a çıkarken reel sektör için ise 0,5 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
