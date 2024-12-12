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Ekim Ayı Cari Açığı 7,7 Milyar Dolar Olarak Geriledi

Ekim Ayı Cari Açığı 7,7 Milyar Dolar Olarak Geriledi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayında yıllık cari açığın Mayıs ayına göre 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara düştüğünü açıkladı. 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında kalması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekim ayı cari açık verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Cari açığın 7,7 milyar dolara gerilediğini belirten Şimşek, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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