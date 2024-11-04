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Ekim 2024 Tüketici Fiyat Endeksi Açıklandı: Yıllık Artış %48,58

Ekim 2024 Tüketici Fiyat Endeksi Açıklandı: Yıllık Artış %48,58
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2024 yılı Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı. Eğitimdeki artış %93,66 ile en yüksek olurken, ulaştırmada en az artış %26,14 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (b) yıllık %47,10, aylık %2,69 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve 12 aylık ortalamalara göre %62,65 olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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