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Ekim 2024 Enflasyon Verileri Açıklandı: Tüketici Enflasyonu Yüzde 2,88

Ekim 2024 Enflasyon Verileri Açıklandı: Tüketici Enflasyonu Yüzde 2,88
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TÜİK, Ekim ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2,88 ve yıllık enflasyonun yüzde 48,58 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Eğitim harcamalarındaki artış dikkat çekerken, üretici enflasyonu da yüzde 32,24 seviyesine yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2,88 olduğunu, yıllık enflasyonun yüzde 48,58 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM HARCAMALARI ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 93,66 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK 32,24

Yurt içi üretici fiyatları da ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

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