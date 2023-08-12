Ekilmeyen tarlalar barajla bereketlendi

Bir zamanlar boş kalan tarlalarda barajla beraber geliri yüksek ürünler ekilmeye başlandı

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli ve Doğanpınar mahallelerinde Devlet Su İşleri tarafından devreye alınan sulama barajlarıyla boş kalan tarlalar bereketli ovalara döndü. Bir zamanlar boş bırakılan ya da tütün ekimi yapılan tarlalarda sulamayla birlikte geliri yüksek ürünler ekilmeye başlandı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli ve Doğanpınar mahallelerinde DSİ tarafından devreye sokulan sulama barajları bölge halkına can suyu oldu. Kırsal mahallelerde yıllarca boş kalan ya da arpa, buğday ekilebilen araziler, Güneşli Barajı ve Doğanpınar Göleti'nin yapılmasıyla suya kavuştu. Damlama sulama sistemiyle boş araziler tarıma kazandırılırken, bölge halkı da gelir getirici ürünlere yöneldi. Kornişon, biber ve domates ekiminin yaygınlaştığı kırsal mahallelerde barajlar sayesinde hem verimi hem de ürün çeşitliliğini artıran üreticiler ihracata başladı. Sulanamayan 12 bin dekarın üzerindeki alanda üretim yapılan bölgede s salatalıklar 16-17 liradan üreticiden satın alınıyor ve genellikle firmalar tarafından yurt dışına ihraç ediliyor.

"Damlama sulamaya geçmemiz burada üretimi arttırdı"

Barajlarla beraber hem üretimin arttığını hem de gelir getirici ürünler ekildiğini söyleyen çiftçilerden Murat Peker, "Biz burada jelapone biber, turşuluk salatalık, muz biberi, bir de mazımak adı verilen pizza biberlerini üretiyoruz. Buradan biberleri alıp kurumsal firmalara veriyoruz. Kurumsal firmalara buradan topladığımız mahsulleri devrediyoruz. Günlük 70 kişi çalıştırıyoruz. Güneşli ve Doğanpınar barajlarıyla damlama sulamaya geçmemiz burada üretimi arttırdı. Gelir seviyesi de bununla beraber gelişti. Önceden sadece tütün, buğday ekiliyordu. Artık biber çeşitleri sulamayla üretilebiliyor. Ayrıca ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Buradan ihracata giden ürünler oluyor. Bütün firmalar da buradan alım yapıyor. El emeğiyle para kazanıyoruz. 4 aydan beri gece gündüz çalışarak bu ürünü bu hale getiriyoruz. Bize ne kadar destek olunursa o kadar çok mutlu oluyoruz" dedi.

"Barajın olmasıyla, suyun gelmesiyle çiftçilik çoğaldı"

Bölge halkının tarıma yönelmesiyle beraber kadın üreticiler de aktif rol oynamaya başladı. Kadın üretici olarak bölgede gelir getirici ürünler yetiştiren Nazife Eşer, "Evlenmeden önce ailemle de çiftçilik yapıyordum. Evlendikten sonra da devam ettik. 6 yıldır evliyim, 6 yıldır tek başıma çiftçilik yapıyorum. Baraj yapılınca bu taraflara daha çok su geldi ve herkes çiftçiliğe yöneldi. Bu bölgede herkes çiftçilikle geçimini sağlıyor. Barajın olmasıyla, suyun gelmesiyle çiftçilik çoğaldı. Daha önceden tütün vardı. Baraj olunca salatalık ekmeye başladık. Güneşli'de salatalık ekimi azdı, barajın gelmesiyle daha çok kişi yöneldi" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarım işçilerini unutmadı

Üretimin artmasıyla beraber bölgede tarım işçilerine de istihdam kaynağı oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, şube müdürleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Gördes'e giderek Güneşli, Evciler ve Doğanpınar mahallelerinde koruyucu ekipmanları tarım işçilerine teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, tarım sektörünün öneminden bahsederek, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde tarım sektörünü ve tarım işçilerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

"Üretimi kolaylaştırmak, üretimin devamlılığını sağlamak istiyoruz"

Tarım sektörünün en önemli kesimi olan tarım işçilerine destek olacaklarını söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Bu bölgede üreticilerimizi ziyaret ediyoruz. Geçmiş dönemlerde biz küçük çiftçilerine yönelik girdi bazında, makine ekipman, sulama ekipmanları desteklerimiz oluyordu. Fakat tarım sektörünün en önemli kesimini unuttuğumuzu farkına vardık. Yoğun emek isteyen bir sektör tarım. Sabahtan beri arazide geziyoruz. Gece-gündüz, güneşin, yağmurun, soğuğun altında doğayla mücadele ederek alın teri dökülüyor. Bu işçilerimizin bu faaliyeti yürütürken bir takım koruyucu ekipmanlara da ihtiyacı olduğu noktasından projemizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e sunduk. Başkan bey de geçen hafta bizzat sabahın 7'sinde bizzat tarlaya girerek çalışmaya başladı. Bugün Gördes'teyiz. Akşam 23.00'e kadar tütün kırımında çalışan çiftçi arkadaşlarımızı da ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerimizde işçi arkadaşlarımızın çalışırken ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipman desteğini sağlayacağız. Tarımda yoğun emek ve yoğun iş gücü var. Burada koruyucu ekipmanlarla beraber üretimi kolaylaştırmak, üretimin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Onların tarlada çalışmaları, üretmeleri bizim gıda güvenliğimiz açısından önemli. Bunun için de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.