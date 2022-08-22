Eken, Kurtulmuş'a iş dünyasının talep ve beklentilerini ileterek destek istedi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Ortak Akıl ve İstişare ile Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katılan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a iş dünyasının talep ve beklentilerini ileterek destek istedi.

STK buluşmalarının önemine değinen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, "Öncellikle ortak akla ve istişareye önem veren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum. Özellikle STK'larımızla istişare çok önemli ve elzem oldu. Buradaki tüm STK'larımızla derdimiz Sivas, derdimiz Türkiye. Burada tabii Türkiye bizim için önemli. Sivas ise biz burada yaşadığımız için daha da önemli. Sivas'ta da çok güzel gelişmeler oluyor. Sivas Demirağ Osb, Sayın Cumhurbaşkanımıza imzaladığı kararname ile 6. Bölge Teşvikleri çerçevesine alındı. Cazibe merkezi çerçevesinde alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, 25 cazibe merkezinden bir tanesi oldu. Bizim bu noktada talebimiz Sivas'ın tamamının diğer yerlerde olduğu gibi Cazibe Merkezi çerçevesine alınmasıdır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor. Sayın milletvekillerimiz, belediye başkanımız, valimiz hep birlikte inşallah diğer 25 ilde bulunan tüm OSB'ler gibi Sivas'ın tamamının da bu çerçeveye alınması konusunda çalışıyoruz. Sivas'ın tamamının cazibe merkezleri dahiline alınması için mücadelemizi veriyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve buradaki salonda bulunan tüm STK başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Türkiye'nin en cazip ili

Demirağ OSB'nin son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Eken, "Demirağ OSB'de, cazibe merkezi çerçevesine alınmasının ardından 7 ayda 55 fabrikaya yer verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararname imzalaması demek 7 ayda 55 fabrikaya yer tahsisi yapıldı. 17 bin çalışan taahhüdü alındı. ve toplamda da 10 milyar TL'lik bir yatırım bütçesi belirlendi. Bu, Sivas adına çok büyük bir şans. Orada parsellerimiz var, yatırımcılarımız geliyor. Daha güzel bir çok parselimiz var. Bu cazipliğimizi, bu birliğimizi, bu beraberliğimizi gösterdiğimiz müddetçe Sivas, Türkiye'deki en cazip il. Burada devletimizin bugüne kadar Sivas'a sağlamış olduğu imkanları da görmezden gelemeyiz. Ama yaşadığımız ekonomik bir sıkıntı var sayın genel başkanım. Hem Türkiye'de hem dünyada. Burada üyelerimiz kredi almada Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleye yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız başından beri faizlerin yüksek olduğunun düşmesi gerektiğini söylüyor. Biz de iş dünyası olarak bunu destekliyoruz. Merkez Bankası faizleri yüzde 13'e düşürdü. Ama bankalarda hala faizler çok yüksek. ve kredi almakta bütün üyelerimiz, iş adamlarımız zorlanıyor. Bir taraftan yatırım yapın diyoruz insanları buraya çağırıyoruz ama bir taraftan da yatırım yapacak imkanı onlara sağlayamıyoruz. Bu anlamda önce devlet bankaları başta olmak üzere bütün özel bankaların da faiz oranlarını devlet bankalarına yakın bir orana çekmesini talep ediyoruz. Zor günlerde yanımızda olan devlet bankalarımızın hele ki bu dönemde, bu aylarda acilen kredi garanti fonu destekli düşük faizli kredi vermeleri lazım. Piyasalar tıkandı, gelirlerimizin düştüğü için giderlerimizi karşılamak için finansman ihtiyacımız var. Biz, bu anlamda düşük faizli kredilerin acilen iş dünyamıza verilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Eken, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de ki bazı düzenlemelerin sektörde huzursuzluğa neden olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmanın tekrar gözden geçirilmesinin ciddi yatırımlar yapan firmaları sıkıntıya sokacağını dile getiren Eken, "Bu konuda üyelerimiz rahatsızlıklarını bizlere iletti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik yeniden gözden geçirmelidir. Lisanssız Güneş Enerji tesisi kuran üyelerimiz ciddi yatırımlar yaptı. Kendi ihtiyacını karşılıyor, ihtiyaç fazlası elektriği de sisteme vererek satışını yapıyor. Ama bu yönetmelik ile bu tesislerimiz için bir kota uygulanacak. Üretilen elektriğin bir kısmı sisteme satılabilecek. Kalan kısım ise bedelsiz olarak verilecek. Bir çok yatırımcı borçlanarak güneş enerji sistemlerini mevcut yönetmeliğe uygun iki katı güçte kurdular. Bu yatırımcılar bankalardan ipotek karşılığı yüklü ödemeler ile borçlandı. Önümüzdeki süreçte bu firmalar iflasın eşiğine kadar gidebilir. İthal ettiğimiz enerjinin ülkemizde kendi insanlarımızın üretmesiyle dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak EPDK, TOBB ve ilgili bakanlığımıza gerekli yazılarımızı gönderdik. Bu konuda sizden de destek istiyoruz. Üreticilerimizi de düşünerek yeni bir düzenleme yapılmalıdır" şeklinde konuştu. - SİVAS