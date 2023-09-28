Ek MTV'de İlk Taksitte Yüzde 87 Tahsilat Gerçekleşti
Ek MTV'nin ilk taksit döneminde hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti. İkinci taksitte ise 30 milyar lira gelir bekleniyor.
İLK TAKSİTTE YÜZDE 87 TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİ
Ek MTV'de son ödemesi 5 Eylül olan ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti. Ek MTV'nin 2'nci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Ek MTV'den 2'nci taksitte 30 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Öte yandan ek MTV'nin ödenmemesi durumunda araç sahiplerinin aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabileceği, belirli bir süreyle geciktirildiğinde de haciz uygulanabileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi