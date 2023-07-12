EİT Ülkelerinin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanları Tahran'da Buluşuyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) üye ülkelerin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanları İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geliyor. Türkiye'yi temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katılıyor. İki gün sürecek toplantının bugünkü bölümü, İran'a ait teknoloji şirketlerinin yer aldığı fuar ile başladı. Fuarda iş insanları İranlı şirketlerin ürünlerini inceleyerek iş fırsatlarını değerlendirdi. Programın öğleden sonraki bölümünde ise dijital geleceğe ilişkin politikaların değerlendirildiği panel düzenlendi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) üye ülkelerin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanları İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen toplantıya Türkiye'yi temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katılıyor.

İki gün sürecek toplantının bugünkü bölümü, İran'a ait teknoloji şirketlerinin yer aldığı fuar ile başladı.

Fuarın açılışına, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir İmam, Irak İletişim Bakanı Hiyam Abbud el-Yasiri, Pakistan Başbakanı Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Özel Danışmanı Sadık İftikhar katıldı.

EİT üye ülkelerin temsilcilerinin de ziyarette bulunduğu fuarda iş insanları İranlı şirketlerin stantlarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Şirketler daha sonra ikili ve çok taraflı görüşmeler yaparak iş fırsatlarını değerlendirdi.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise dijital geleceğe ilişkin politikaların değerlendirildiği panel düzenlendi.

Panelde, EİT Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, D-8 Genel Sekreteri İmam, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Zarepur, Irak İletişim Bakanı Yasiri, Pakistan Başbakanı Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Özel Danışmanı İftikhar ile Umman Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Genel Müdürü Nasır Muhammed konuşma yaptı.

Konuşmacılar, dijital geleceğe ilişkin umut ve kaygılarını dile getirerek yakın gelecekte insanın teknolojiye bağımlılığının artacağını, bu nedenle konuya ilişkin gerekli altyapı çalışmalarında işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

EİT üyesi olmayan Irak ve Umman, söz konusu programa davetli ülkeler olarak katıldı.

EİT üye ülkelerin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanları ise programın yarınki bölümünde bir araya gelecek. Bu kapsamda genel toplantının yanı sıra ikili görüşmelerin de yapılması planlanıyor.

Türkiye, Pakistan ve İran tarafından 1985 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 10 üyesi bulunuyor. Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan üye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci üye statüsünde bulunuyor.