EİB'ten 2023'ün ilk yarısında 205 ülke ve bölgeye ihracat

2023 yılına mevcudu korumak hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2023 yılının ilk yarısında 9 milyar 207 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 205 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 94 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 6 tanesi performansını aşarken, 6 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı.

2023 yılı ilk 6 ayda Egeli sanayi ürünleri ihracatçıları 5 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, tarım sektörleri yüzde 15 artışla 3 milyar 607 milyon dolarlık, madencilik sektörü ise; 527 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Yükseliş devam etti

1 milyar 290 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 759 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 700 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu. 2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, en fazla artış gösteren sektör olarak ilk yarıda ihracatını yüzde 260 artışla 446 milyon dolara taşıdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 8 artışla 595 milyon dolara yükselirken, Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını 527 milyon dolara taşıdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 4 artışla 518 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 31 artışla 436 milyon dolar ihracat yaparken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 6 aylık ihracatını 418 milyon dolara ilerletti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ilk yarıda yüzde 6,5'luk artışla 417 milyon dolara çıktı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 17 artışla 225 milyon dolara çıkardı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 97 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

EİB'te İhracatçı Birliği bulunmayan sektörlerden 2023 yılı ilk yarıda 2 milyar 772 milyon dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) İhracatçı Birliği olmayan diğer sektörlere bakıldığında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, ilk yarıyı 877 milyar dolarlık ihracatla geride bıraktı. Taşıt araçları ve yan sanayi 521 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 374 milyon dolar, elektrik elektronik sektörü 351 milyon dolar, makine ve aksamları 253 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi yüzde 62 artışla 209 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 121 milyar dolar, halı sektörü 24 milyon dolar, fındık ve mamulleri sektörü 24 milyon dolar, gemi ve yat sektörü yüzde 35 artışla 19 milyon dolar, fındık mamulleri 11 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri yüzde 7 artışla 3,8 milyon dolar, süs bitkileri 3 milyon dolar, değerli maden ve mücevherat 446 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB'te İhracatçı Birliği bulunmayan sektörler 2023 yılının ilk yarısında 2 milyar 772 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

"EİB 2023'ün ilk yarısında 205 farklı ihraç pazarına ulaştı"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin 2023'ün ilk yarısında 205 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 94 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyleyerek, "Geleneksel ticaret ortağımız ve Yeşil Mutabakat ile hem kendi piyasasını hem de ticaret ortaklarını etkileyecek birçok eylemin hazırlığı içerisinde olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2023'ün ilk yarısında 4 milyar 368 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2023'ün ilk yarısında 14 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 47, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 53 olarak kayıtlara geçti" dedi.

Ege Bölgesi ihracatı 15 milyar 556 milyon dolar

Ege Bölgesi 2023 yılı ilk yarıda 15 milyar 556 milyon dolarlık ihracata imza attı. İzmir, yüzde 2 artışla 8 milyar 804 milyon dolar ihracat yaparken, Manisa yüzde 4 artışla 2 milyar 624 milyon dolar, Denizli 2 milyar 89 milyon dolar, Balıkesir yüzde 14 artışla 548 milyon dolar, Muğla yüzde 13 artışla 504 milyon dolar, Aydın 466 milyon dolar, Kütahya 203 milyon dolar, Afyonkarahisar 158 milyon dolar, Uşak 157 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İzmir ve Manisa'nın ihracatında Almanya, Denizli'nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın'ın ihracatında İtalya, Muğla'nın ihracatında Rusya, Balıkesir'in ihracatında İspanya, Kütahya'nın ihracatında İtalya, Uşak'ın ihracatında ABD, Afyonkarahisar'ın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı.

İzmir'in ihracatında kimya sektörü lider

Kimya sektörü yüzde 1 milyar 84 milyon dolarlık ihracatla İzmir'de ihracatta lider sektör olurken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü İzmir'in ihracatına 709 milyon dolarlık katkı sağladı. İzmirli çelik ihracatçıları yüzde 6 artışla 657 milyon dolarlık ihracat yaparken, otomotiv yan sanayi yüzde 14 artışla 507 milyon dolarlık, elektrik-elektronik sektörü yüzde 5 artışla 404 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Manisa'nın ihracatında lider sektör 1 milyar 99 milyon dolarla Elektrik-Elektronik sektörü olurken, Denizli'nin ihracatına en büyük katkıyı 543 milyon dolarlık tutarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sağladı. Aydın'da madencilik sektörü 88 milyon dolarlık ihracatla birinci sektör oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yüzde 11 artışla 329 milyon dolarlık ihracatla Muğla ihracatından aslan payını aldı. Balıkesir'in ihracatına elektrik ve elektronik sektörü yüzde 154 artışla 163 milyon dolarla en fazla katkıyı sağladı. Kütahyalı seramik ihracatçıları, 115 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Uşak'ta tekstil sektörü de 40 milyon dolarlık ihracata imza attı. Madencilik sektörü 99 milyon dolarla Afyonkarahisar'ın ihracatında öne çıktı. - İZMİR