EİB, depremden etkilenen kadınlara mentörlük desteği sağlıyor

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 14 girişimci kadına yönelik mentörlük desteğini içeren 3. dönem "Export-Up Mentörlük Programı" başladı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, programın açılışı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, açılışta yaptığı konuşmada, depremin meydana geldiği andan itibaren, tüm mesailerini depremin yaralarını sarmaya harcadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ilerlemesi, çok seslilik ve demokrasi için taşın altına elini koyan kadınlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Eskinazi, "Biz EİB olarak Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Çünkü ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak." ifadelerini kullandı.

EİB Export-Up Mentörlük Programı'nın yeni dönemini, afet bölgesine yönelik kurgulamak için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini, onların katkıları, yönlendirmeleri ile takvimi belirlediklerini ifade eden Eskinazi, Ege İş Kadınları Derneği işbirliğiyle, ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 11 ildeki 14 kadın girişimci için program hazırladıklarını ifade etti.

Programda verilecek eğitim, danışmanlık ve deneyim paylaşımları ile girişimcilerin tekrar ihracata dönmelerini amaçladıklarını ifade eden Eskinazi, "Programın yine 6 ay sürmesini planlıyoruz. Hedef pazar belirleme, global pazarlama stratejisi, e-ihracat, start-up kültürü ve birçok enstrümanı içinde barındıran yeni nesil devlet yardımları hakkında eğitimler de verilecek." diye konuştu.

EİB Export-Up Mentörlük Programı'nın yeni döneminde, afet durumu nedeniyle ticari faaliyetleri sekteye uğrayan Adıyaman'dan 3, Diyarbakır'dan 3, Gaziantep'ten 3, Hatay'dan 3, Kahramanmaraş'tan 1 ve Malatya'dan 2 olmak üzere toplam 14 kadın girişimciye eğitim ve danışmanlık verilecek, deneyim paylaşımı yapılacak.