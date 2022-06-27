'Egzama, besin alerjisi ile bağlantılı olabilir' tespiti

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji hekimi Uzm. Dr Elif Şenbaba, Atopik dermatit (AD-Egzama) olan çocukların yarısına yakınında besin alerjileri görülebildiğini bildirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, egzama besin alerjisi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şenbaba, egzamanın birçok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olan kronik bir cilt hastalığı olduğuna belirterek, çoğunlukla erken çocukluk döneminde başladığının altını çizdi.

Şenbaba, egzamanın en önemli bulgusunun cilt kuruluğu olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluğa bağlı olarak ciltte kaşıntılar meydana gelir. Kaşıntı atopik dermatite özgü cilt yaralarının çıkmasına neden olur. Kaşıntıyı terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler artırır. Kaşınma ile cilt bütünlüğü daha da bozulur ve egzama olarak tanımladığımız yaralar meydana gelir. Bebeklik döneminde en sık yüzde (sıklıkla yanaklarda), saçlı deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür. Bez bölgesi genellikle etkilenmemiştir."

Egzamanın 2 yaşından büyük çocuklarda daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesinde görüldüğünü ifade eden Şenbaba, "Atopik dermatiti olan çocukların yarısına yakınında besin alerjileri görülebilir. Bu hastaların mutlaka besin alerjisi yönünden Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Atopik Dermatit Hastalığı'nın tanı tedavi ve takibi yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.???????