EGM, 3 bin 250 bekçi alacak! İşte adaylarda aranacak koşullar

Bekçi olmak isteyen yüz binlerce aday, her yıl düzenlenen sınavlarda ter döküyor.Türkiye genelinde yapılan alımlarda çarşı ve mahalle bekçisi olabilmek için üç aşamalı bir sınav uygulanıyor. Açıklanan istatistiklere göre adayların %65'i yazılı sınavda elenerek, bekçi olma şansını kaybediyor. Yazılı sınavda başarılı olanlar sırasıyla fiziki ve sözlü sınavlara katılıyor. Polis Akademisi ve resmi gazetede yayınlanarak 2022 yılında 3 bin 250 erkek bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada alımların 81 ilde olacağı bilgisi paylaşırken, adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranacak. Aldıkları lise veya üniversite eğitimlerini memur olarak değerlendirmek isteyen adaylar ise başvuru tarihleri, alım yapılacak illerin kontenjanları ile beraber sınavların nasıl düzenleneceğini araştırıyor. İşte bekçi olmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Polis Akademisinden yayınlanan " 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusuna" göre 3 bin 250 erkek aday alımı yapılacak. Alıma ilişkin başvuru tarihleri, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.

SINAVLARA KATILACAKLAR DİKKAT

Çarşı ve Mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyenleri zorlu bir sınav süreci bekliyor. Artık adaylar yazılı, fiziki ve sözlü olarak üç aşamadan geçerek görev yapmaya başlayacak. İlk aşamada yazılı sınava katılacak adaylara Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür ile ilgili alanlardan soru yöneltilecek. Test olarak uygulanacak sınavda adayların başarılı olması yani fiziki sınavlara katılmaya hak kazanması için en az 50 puan almaları gerekecek.

5 HAFTALIK BEKÇİLİK EĞİTİM KAMPI DÜZENLENİYOR

Bekçi olmanın en önemli aşamalarından birisi yazılı sınavda başarılı olmaktır. İstatistiki verilere göre bekçi adaylarının %65'i sınavı geçemeyerek elenmektedir. 'Mülakat Merkezi' tarafından bekçi olmak isteyen adaylara alanlarında uzman öğretmenler tarafından 5 haftalık bir eğitim kampı düzenlenecek. Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilecek 'Bekçilik Online Eğitimi' 5 hafta sürecek. Alanında uzman isimler canlı ders uygulamasında, adayların anlayamadığı konuları, soru çözümleriyle birlikte pekiştirecektir.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR FİZİKİ SINAVLARA KATILACAK

Yazılı sınavlarda başarı gösteren adaylar bir sonraki sınava katılmaya hak kazanacak. Üç aşamadan oluşan sınavlar, fiziki ve sözlü olarak devam edecek. Fiziki yeterlilik sınavında adayların beden kabiliyeti ve fiziki yapısına uygulamalı olarak komisyon tarafından incelenmeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı 60 (altmış) puan olarak belirlenmiştir.Baraj puanının altında kalan adaylar ise başarısız sayılacaktır.

SÖZLÜ SINAVDA TOPLAM 70 PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Üçüncü ve son aşama olan sözlü sınavda ise adayların özgüven seviyesi ve beden dili değerlendirmeye alınacak. Adaya genel kültür alanından yazılı soruların olduğu bir kart seçtirilerek ve o konu hakkında sunum yapması için süre verilecek. Sözlü sınavda adayların kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi 5 ayrı kategoride değerlendirilecek. Her bir kategorinin puan olarak karşılığı 20 olarak belirlenmiştir. Sözlü sınavda toplamda 70 puan alan adaylar başarılı olacak.

3 SINAVIN ORTALAMASI GİRİŞ PUANU OLACAK

Sözlü, yazılı ve fiziki sınav sonuçları adayların esas giriş puanını belirleyecek. Esas giriş puanı; yazılı, sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25'i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50'sinin toplamı ile hesaplanacak. Bu aşamanın ardından aday asıl listesi belirlenecek. Listede yer alan bekçi adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv taraması gerçekleştirilecek. Aşamaları tamamlayan ve sağlık kurulu raporunu alan adaylar bekçi olarak işe başlayabilecek.

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