Eğitmenlere MEVKA desteği ile robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek

Konya'da Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR 52 Konya- Karaman Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde sunulan "Geleceğe Adım: Robotik ve Yapay Zeka Eğitmen Eğitimi Projesi" destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar tarafından imzalandı. Proje çerçevesinde, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitmenlere yönelik olarak 10 gün boyunca 70 saatlik temel robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek.

Ajans olarak imzaladıkları sözleşmelerin ardından projeler ile ilgili açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Ajans olarak TR-52 Konya-Karaman Bölgesi'nde imalat sanayi odaklı olarak yürüttüğümüz mali destek programlarının yanı sıra yine bölgemizde yer alan paydaşlarımızın kapasitelerinin artırılması ve bölgemizin beşeri sermayesine katkı sunulmasına yönelik eğitim ve araştırma konularını içeren teknik destek projelerine de desteklerimiz sürmektedir. Ajansımız desteği ile verilecek robotik ve yapay zeka eğitimleri ile de bölgemizdeki eğitimcilerin geleceğin teknoloji alanlarında uzman ve yetkin eğitmenler olmaları hedeflenmektedir. Eğitimcilerin robotik ve yapay zeka alanlarında güncel bilgi ve becerilerle donanmalarını sağlayarak, öğrencilerin teknoloji çağında başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulması da yine projemizin hedefleri arasında yer almaktadır. Proje kapsamında eğitmenlere 10 gün boyunca 70 saatlik temel robotik prensipleri, sensör ve motor kontrolü, yapay zeka temel prensiplerini içeren eğitimler verilecektir. Ayrıca, öğretim materyalleri ve uygulama araçları eğitmenlere sunulacak ve onların öğrencilere etkileşimli ve öğrenmeye teşvik edici dersler planlamalarına yardımcı olacaktır. Eğitmenlerin robotik ve yapay zeka alanlarında uzmanlaşarak geleceğin teknoloji dünyasındaki değişimlere liderlik etmelerine bu edindikleri tecrübeleri öğrencilere aktarmalarına büyük katkılar sunacak olan proje, bölgedeki eğitim kalitesini artırırken aynı zamanda öğrencilerin mühendislik tabanlı alanlarda ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine de katkıda bulunacaktır. Bölgemizde yer alan gerek özel sektör firmalarımızın ve gerekse de kamu kurumlarımızın ihtiyaç duydukları alanlara yönelik desteğimizin süreceğini ifade ederek hayata geçirilecek olan projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA