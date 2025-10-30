Eğitimde Ailenin Rolü Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

Buse Bilim Kolejinde, eğitimde ailenin rolü üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Danışmanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zeynep Burcu Uğur ile söyleşi gerçekleştirildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında yapılan söyleşide Uğur, öğrencilerle okul yaşamı ve dersler hakkında sohbet ederek, aile ve eğitim ilişkisini ele aldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Uğur, Aile Yılı temasının eğitim kurumları açısından büyük anlam taşıdığını belirtti.

Aileyle geçirilen verimli ve nitelikli zamanın, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu aktaran Uğur, "Ailenin, çocuğuna zaman ayırması, onunla birlikte etkinliklerde bulunması, okul sürecine aktif katılım göstermesi, çocuğun başarısını güçlendirir." ifadesini kullandı.

Bilişsel ve sosyal-duygusal kabiliyetlerin doğuştan gelen özelliklerle şekillense de bunların gelişiminin büyük ölçüde ailenin yönlendirmesiyle mümkün olduğunu aktaran Uğur, çocukların, ailenin tutum ve davranışlarını örnek alarak motivasyonunu, kişilik özelliklerini ve öğrenme becerilerini geliştirdiğine dikkati çekti.

Aile Yılı kapsamında toplumsal dayanışma ve aile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"Birlikte ayağa kalkmak, birbirine destek olmak, aile içi yardımlaşmayı unutmamak en büyük gücümüzdür. Eski aile bağlarını yeniden canlandırarak, el ele verip geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebiliriz. Aile Yılı vesilesiyle, ailelerin eğitim sürecindeki aktif rolü hem çocukların başarısını hem de toplumun geleceğini şekillendirmede büyük önem taşıyor."