Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Banka Promosyonlarına Tepki Gösterdi

MELTEM KARAKAŞ

Banka promosyonlarına tepki gösteren Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, "Kazancına kazanç katan bankalar, adeta bir rant ittifakı kurmuşçasına emek sömürüsü yapmaktadırlar" dedi.

Eskişehir'de Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş, Türk Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın temsilcileri bugün bir araya gelerek banka promosyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

"PROMOSYON TEKLİFLERİYLE MEMURLARIMIZLA ALAY ETMEKTEDİRLER"

Basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan şunları söyledi:

"20 Kasım Pazartesi günü Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri için banka promosyon ihalesi yapıldı. Bu ihale yaklaşık 11 bin 600 eğitim çalışanını alakadar eden bir durumdur. 20 Kasım'da yıllık karları yüzde 500 olan kocaman bankaların tiyatrosunu seyrettik. Dolayısıyla kamu çalışanlarının maaşlarından yıllardır fahiş kar elde eden bankaların son aylarda takındığı tutum kabul edilemez. Milyonlarca çalışanın sırtından kazancına kazanç katan bankalar, adeta bir rant ittifakı kurmuşçasına emek sömürüsü yapmaktadırlar. Durum öylesine bir seviyeye ulaşmıştır ki, bankalar, emeklilere verdikleri miktarların bile altında promosyon teklifleriyle memurlarımızla alay etmektedirler.

"PROMOSYON ÖDEMELERİ MUTLAKA GÜNCELLENMELİDİR"

Promosyon ödemeleri mutlaka güncellenmelidir. Hükümet, bu hususu bankaların insafına bırakmamalı ve gerekli mevzuat düzenlemesini bir an önce yaparak, kamu çalışanlarının ücretleri üzerinden kazancına kazanç katan bankaların memurumuzun hakkını gasp etmesine izin vermemelidir. Bu noktada Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için MEB'in tek merkezden promosyon anlaşması yapması bir çözüm olabilecektir. Bakanlığın sürece müdahil olarak eğitim çalışanlarının helal parasının, haksız kazanç olarak bankalarca istismar edilmesine engel olması gerekmektedir. Bu ekonomik sorunların getirdiği yük sadece memurun sırtına yüklenemez. Her ekonomik krizden hep karlı ayrılan bankalarından, bu yükü sırtlamada yardımcı olmalarını beklerken, bizimle alay etmelerini kabul etmiyoruz. Eskişehir de örgütlü olan tüm sendikalar olarak üyelerimizden ricamız sendikaların bundan sonra alacağı eylem kararlarına azami katılımı sağlamalarıdır. Mesela ilk olarak teklif vermeyen veya bizimle dalga geçer gibi teklifler veren bankaların kredi kartlarını iptal ettirmekle eylemimize başlamalıyız."