Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: 'Toplu sözleşmenin özerkliği teminat altına alınmalı'

ANTALYA (İHA) - TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine değinen Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, toplu sözleşmenin özerkliğinin teminat altına alınması gerektiğine ve toplu sözleşme hükümlerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayacak tedbirler alınması gerektiğine değindi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 61,14'lük enflasyon oranına temas eden Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon oranı yüzde 5,46, yıllık enflasyon yüzde 61,14 ve Mart ayı itibarıyla enflasyon farkı ise yüzde 14,23 olarak gerçekleşti. Sendika olarak hükümetten beklentimiz, enflasyonun durdurulması ve geriletilmesi, eşel mobil sistemi gibi ek tedbirlerle alım gücünün korunması, alım gücünü artıracak maaş iyileştirmelerinin yapılmasıdır" dedi.

"Toplu Sözleşme Kanunu değişmeli"

Öte yandan, çeyrek asırdan fazla süredir yürürlükte olan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 6 milyon kamu görevlisinin beklentilerini karşılayacak, sorunları çözecek ve haklarını koruyacak yetkinlikte olmadığını da hatırlatan Miran, "Biz diyoruz ki, gelin bu yasayı da masayı da daha hakkaniyetli, daha yetkin hale getirelim. Süreci de sonucu da adil olsun, kamu işvereninin de kamu görevlisinin de içine sinsin. Sendika olarak diyoruz ki Toplu sözleşmenin kapsamını genişletilmeli. Hakem heyetinin yapısını değiştirilmeli, adil kararlar verebilecek tarafsızlığa kavuşmalıdır. Yine tecrübelerimiz gösteriyor ki, grevsiz pazarlık, toplu sözleşmenin ruhuna uygun değil. Kamu görevlisinin elini zayıflatan bu durum değişmeli, grev hakkı verilmelidir. Sendikalı olmayı teşvik etmeyen, yetkili sendika üyesi olmayı da önemsizleştiren bu sendikal düzen değişmeli, dayanışma aidatı mutlaka kanuna girmelidir. Toplu sözleşmenin süresi, süreci, işleyişi adil ve eşit şartlarda bir pazarlığı mümkün kılacak şekilde değişmelidir. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalı, sendikal özgürlükleri engellenen kamu görevlilerinin önü açılmalı, emeklilerin sendika üyesi olma hakkı tanınmalıdır. Toplu sözleşmenin özerkliği teminat altına alınmalı, toplu sözleşme hükümlerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır" diye konuştu. - ANTALYA