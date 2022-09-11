Bakan Karaismailoğlu: Eğiste Hadimi Viyadüğü ile seyahat süresi 20 dakika kısalacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak. Gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek. Seyahat süresi 20 dakika kısalacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti. Karaismailoğlu, Son 20 yılda doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye'yi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarına vurgu yaparak, Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün de Türkiye'nin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.