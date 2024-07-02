Üye Girişi
Haberler

Eğirdir Gölü'nde Kerevit Avcılığı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kerevit üretim havzalarından biri olan Eğirdir Gölü'nde av yasağının kalkmasıyla kerevit avcılığı başladı. Eğirdir Gölü'nde kalkan av yasağıyla balıkçılar kerevit avı için göle açıldı.

Türkiye'nin önemli kerevit (tatlı su ıstakozu) üretim havzalarından biri olan Eğirdir Gölü'nde av yasağının kalkmasıyla kerevit avcılığı başladı.

Eğirdir Gölü'nde, av yasağının kalkmasıyla kerevit avlanmaya başlandı. Türkiye'nin 490 ton olan kerevit üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Eğirdir Gölü'nde kalkan av yasağıyla balıkçılar kerevit avı için göle açıldı.

Isparta Eğirdir Gölü'nde kerevit stoklarının güçlenmesi ve yeni av sezonunda daha bol ve karlı avcılık için Eğirdir Gölü'nde 8 ay süren kerevit avı yasağı 1 Temmuz'da sona erdi.

Sabah saatlerinde Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, kayıklarıyla açıldıkları gölde yanlarında getirdikleri kasaları kooperatif merkezine getiriyorlar. Burada 10,5 santimetre boyu üzerindeki kerevitler alınıp tekrar kasalara konularak ihraç yapacak olan fabrikalara gönderiliyor.

Bu yıl kerevit bolluğu yaşandığını ifade eden S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, "2024 yılı kerevit sezonumuz 1 Temmuz tarihi itibariyle açılmıştır. Şu anda Eğirdir Gölü'nde kerevitimiz gayet güzel gözüküyor. 10,5 santimetre üzeri kerevit alıyoruz. Kooperatif üyelerimizden kerevitleri alıp önce burada bir seçme işlemi yapıyoruz daha sonra fabrikaya gönderiyoruz. Eğirdir Gölünde 450 tekne bulunmakta, 1000'e yakın aile geçimini kerevitten sağlamaktadır" dedi.

"Kilosu 135 TL'den alınıyor"

Küçükköse, "Bir avcımız yaklaşık 40-60 kilogram ağırlığında kerevit yakalıyor. Kilogram başına 135 TL' ödüyoruz" dedi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Eğirdir Gölü'nün yaklaşık 4 metre çekildiğini ve göl üzerinde aşırı otlanma yaşandığını ifade eden Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Küçükköse, "Eğirdir Gölü'nde son yıllarda iklimden dolayı bir kuraklık var. Yağışlarımız çok az. Bundan 6 yıl önce buralar hep suydu. Ama şu an 4 metre çekilmiş durumda. Suların çekilmesinden dolayı sığlaşınca göl üzerinde aşırı derecede otlanma mevcut. Avcılarımızda bu durumdan mağdur durumda. Çünkü kerevit pinterlerimiz oturmuyor ve teknelerimiz bazı bölgelerde yürümeyecek pozisyona girdi" diye konuştu.

Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Eğirdir Gölü'nden avlanan kerevitlerin Kuzey Avrupa Ülkelerine ihraç edildiğini de ifade eden Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, "Eğirdir Gölü'ndeki kerevitlerimiz özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, İsveç, Rusya, Fransa, Almanya, Amerika, İsrail, Çin'e kadar gidiyor. Döviz olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Memleketimize ve balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sezonumuz kazasız, belasız geçer" şeklinde konuştu.

"8 yaşından bu yana balıkçılık yapıyor"

Eğirdir'in köklü ailelerinden biri olan ve 8 yaşından bu yana balıkçılıkla uğraştığını, ifade eden Ayşen Binatlı da, "Ben 8 yaşımdan beri babamla beraber balıkçılık yapıyordum. Şimdi ise eşimle beraber balıkçılık yapıyorum. Eşime hem destek oluyorum hem de birlikte kazanç sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eğirdir'de 35 yıldır balıkçılıkla uğraşan ve geçimini Eğirdir Gölü'nden karşılayan S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Sayı, "Ürünümüz bol, bütün avcılarımız bereket içinde olsun" dedi.

Sayı, "1 Temmuz itibariyle kerevit sezonumuz açılmıştır. Ürünümüz bol. Bütün avcılarımız bereket içinde olsun. Kerevitlerimiz 10,5 santimetre üzeri alınıyor, bunun altındaki kerevitler tekrar büyümesi için göle bırakılıyor. Güzel bir sezon olmasını diliyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Eğirdir Balıkçılık Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

2 TEMMUZ BURÇ YORUMU | Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, SAĞLIK, KARİYER, PARA, EVLİLİK YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title