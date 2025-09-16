EGİAD, Portekiz'in Yatırım Potansiyelini Tanıttı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Avrupa Birliği'nin dinamik ekonomilerinden biri olarak öne çıkan Portekiz'in yatırım ve ticaret potansiyelini gündeme taşıdı.

"Portekiz İş ve Yatırım Fırsatları" başlığıyla düzenlenen toplantı, Portekiz Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri ve Portugal Trade & Invest Temsilcisi Celeste Mota ile Portekiz İzmir Fahri Konsolosu, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, DYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Desa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yiğitbaşı'nın katılımlarıyla EGİAD merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Portekiz'in sunduğu iş, yatırım ve ticaret imkanları, sektör bazlı fırsatlar, Türkiye-Portekiz ekonomik ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekte iş birliği için öne çıkan alanlar ele alındı. EGİAD üyeleriyle birlikte çok sayıda iş insanının ilgi gösterdiği etkinlik, Türkiye ile Portekiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım oldu.

Portekiz, stratejik konumuyla Türk iş dünyası için cazip fırsatlar sunuyor

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, toplantının açılış konuşmasında Portekiz'in Avrupa, Afrika ve Amerika pazarlarına açılan stratejik konumuna dikkat çekti. Özhelvacı, Portekiz'in özellikle yenilenebilir enerji, turizm, tarım-gıda, teknoloji ve lojistik sektörlerinde sunduğu potansiyelin Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Türkiye ile Portekiz arasındaki siyasi ilişkiler 1800'lü yıllara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Bu ilişkiler tarih boyunca devam etmiş ve bugün oldukça sağlam bir zemine oturmuştur. Trans-Atlantik bağlarımız, NATO üyeliğimiz, Akdeniz kimliğimiz ve Avrupa'da iki uçta yer alma konumlarımız gibi ortak paydalar, iş birliği kapasitemizi ve güvenimizi güçlendirmektedir." dedi.

Özhelvacı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de son yıllarda ivme kazandığını vurgulayarak 2024 yılında ikili ticaret hacminin yaklaşık 2,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatarak, Türkiye'den Portekiz'e ihracatta motorlu taşıtlar, pamuk ipliği, demir-çelik ürünlerinin öne çıktığını vurgulayarak, Portekiz'den ithalatta ise kağıt ürünleri, kimyasallar, telekomünikasyon cihazları ve elektrikli makinelerin başı çektiğini aktardı.

Portekiz'den Türk firmalarına büyük davet

Kaan Özhelvacı konuşmasında, geçtiğimiz hafta iki ülke bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerde yeni bir dönemin başladığını da belirterek şu bilgileri paylaştı: "2024'te 3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi için 2025 yılında 3,5 milyar dolar hedefi belirlenmiş durumda. En dikkat çekici gelişme ise Portekiz'in önümüzdeki dönemde yaklaşık 75 milyar dolar tutarında altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme projeleri planlıyor oluşu. Portekiz, bu büyük projelerde Türk firmalarının aktif rol almasını bekliyor."

Konuşmasında EGİAD'ın genç iş insanlarının küresel rekabet gücüne katkı sağlama hedefini de vurgulayan Özhelvacı, yurtdışına açılmanın, ihracat ve tedarik zincirine katılım gibi adımların şirketlerin sürdürülebilir büyümesi açısından önemine değindi.

Ekonomideki dalgalanmalara rağmen kriz dönemlerinin doğru strateji ve bilgiyle büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Özhelvacı, seminerin amacını şu sözlerle özetledi: "Bugünkü seminerin amacı sizlere Portekiz'deki somut fırsatları göstermek; hangi sektörlerde hangi projelerin kapıda olduğunu paylaşmak ve üyelerimizin doğru bilgilere dayanarak kararlar almasını sağlamak. Bu seminerin vizyon tazelemek, stratejik adımları planlamak ve ortaklık kapılarını aralamak için bir fırsat olacağına inanıyoruz." - İZMİR