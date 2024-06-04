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EGİAD'ın 81. Ege Toplantısı Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katılımıyla gerçekleştirildi

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EGİAD'ın 81. Ege Toplantısı Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini vurguladı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise KOBİ'lerin nakit akışının önemine dikkat çekti ve ikiz dönüşümün kritik olduğunu belirtti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) 81. Ege Toplantısı Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

EGİAD'tan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı konuşmada pandemi sonrası tüm dünyadaki enflasyonist ortamın Türkiye'yi de etkilediğine dikkat çekti.

İşletmelerin yeşil ve dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini kaydeden Elban, "Birçok işletmemizin kurumsal yapısı bu dönüşüme uygun. Bugünkü program ufuk açıcı olacaktır." dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da Türkiye'de KOBİ'lerin nakit akışı döndüğü sürece üretmeye ve işini yapmaya devam ettiğini, bunun ülke ekonomisi açısından bir şans olduğunu belirtti.

Aran, şöyle konuştu:

"Bankacılık sektörünün KOBİ'lere nakit akışını yönetmesini sağlayacak şekilde desteğini sürdürmesi, özellikle yaşadıkları zorluklara rağmen işinden kazandığını işine yatıran KOBİ'lerin yanında olması çok önemli. 100 yıllık tarihimizde bizi müşterilerimizle hep yüz yüze bakar halde tutan şey, bu istikrar ve zor zamanlarda aynı duruşu devam ettirebilmemizdir. KOBİ'lerin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu bu yaklaşımı tüm sektörün sergilemesi lazım."

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın bazı firmalar için ek maliyetler getireceğini belirten Aran, şöyle konuştu:

"KOBİ'ler için özellikle ihracata yönelik üretim yapanlar açısından ikiz dönüşüm dediğimiz dijital ve yeşil dönüşüm çok kritik. Karbon emisyonları konusunda gerekeni yapmamak da teknolojik verimliliği sağlamamak da KOBİ'leri çok zora sokar. Biz bu konularda sadece bir finansör olarak değil danışman gibi destek oluyoruz. Şubat ayında MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz, '100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu' projemiz, bu alanda yürüttüğümüz önemli çalışmalardan biri. Eğer başarılı olursak, projenin Türkiye'deki KOBİ'ler için bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

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