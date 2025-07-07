EGİAD Geleceğin Dünya Çizgisini Çiziyor

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "EGİAD olarak yaratıcı yıkım, ekonomik güvenlik ve robot stratejileri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konularda derinlemesine analizler yapacak strateji ve eylem planları oluşturacağız." dedi.

Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Özhelvacı, EGİAD'ın temel vizyonu ve temsil ettiği değerler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basının yön gösterici ve toplumu bilgilendirici gücüne yürekten inandıklarının altını çizen Özhelvacı, "Bu yüzden basını yalnızca bir iletişim kanalı değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün önemli bir paydaşı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

EGİAD'ın gerçekleştirdiği ve yer aldığı projeleri de paylaşan Özhelvacı, yeni dönemde gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Gelecek dönem 66 proje ve faaliyet başlığını hayata geçireceklerini dile getiren Özhelvacı, şunları kaydetti:

"EGİAD olarak yaratıcı yıkım, ekonomik güvenlik ve robot stratejileri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konularda derinlemesine analizler yapacak strateji ve eylem planları oluşturacağız. Teknoloji ve dijitalleşme alanında; Yapay Zeka Zirvesi, Blokzincir Zirvesi, D2 Mobil Uygulaması, yapay zeka strateji çalışmaları ve teknoloji eğitimleri ile üyelerimizi dijital dünyanın getirdiği değişimlere hazırlayacağız."