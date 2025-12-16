EGİAD Danışma Kurulu'nda 35. yıl vizyonu

EGİAD, 2025 yılı 2. Danışma Kurulu Toplantısı'nda son 6 aylık faaliyetlerini, 35. yıl çalışmalarını ve 2026 ajandasını Danışma Kurulu ile paylaştı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 18. Yönetim Dönemi 2025 yılı 2. Danışma Kurulu Toplantısı'nı, İzQ İnovasyon Merkezi Büyük Etkinlik Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirdi. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci'nin başkanlığında ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; iş dünyası, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek EGİAD'ın son 6 aylık faaliyetleri, 35. yıl vizyonu ve gelecek dönem önceliklerini değerlendirdi.

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci, EGİAD'ın 35. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sivil toplumun taşıdığı kritik role dikkat çekti. EGİAD gibi kurumsal sivil toplum yapılarının, belirsizlik dönemlerinde ortak aklı güçlendiren, diyaloğu besleyen ve güven ortamı oluşturan bir işlev üstlendiğini ifade eden İnci, EGİAD'ın 35 yıldır genç iş insanları nezdinde bu misyonu istikrarlı biçimde sürdürmesinin büyük bir değer oluşturduğunu dile getirdi. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı İnci, EGİAD'ın kurumsal yapısı ve projeleriyle önemli çalışmalara imza attığını ve örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı da Danışma Kurulu'nu dernek açısından yalnızca bir istişare organı değil, aynı zamanda stratejik yön belirleyici bir yapı olarak gördüklerini vurguladı. Özhelvacı, "1990 yılında genç bir hayalle başlayan EGİAD yolculuğu, bugün 35 yıllık kurumsal birikimiyle, fikri üreten, dönüşümü okuyan ve geleceğe dair söz söyleyen güçlü bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu yolculukta siz değerli Danışma Kurulu üyelerimizin bilgi birikimi, deneyimi ve sağduyusu, bizim için en önemli yol gösterici güç olmaya devam ediyor" dedi. Özhelvacı, EGİAD'ın 35 yıllık kurumsal yolculuğuna emek veren tüm Danışma Kurulu üyelerine, üyelere ve paydaşlara teşekkür ederek, "EGİAD olarak, 35 yıllık birikimden aldığımız güçle, kentimizin ve ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını verdi.

Nitelikli büyüme, artan kadın temsiliyeti

Toplantıda EGİAD'ın güncel üye profiline ilişkin veriler de Danışma Kurulu ile paylaşıldı. EGİAD ailesinin toplam üye sayısının 879'a ulaştığını belirten Özhelvacı, 47 yaşını aşan üyelerin fahri üyeliğe geçişiyle birlikte aktif üye sayısının 525 olduğunu ifade etti. Son 6 aylık dönemde üye sayısındaki artış oranı yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşirken, bu artışın hem nicelik hem de nitelik açısından derneğin çekim gücünü ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Özhelvacı, EGİAD'da aktif kadın üye oranının yüzde 31, yönetim kurulundaki kadın oranının yüzde 30 ve son dönemde derneğe katılan yeni kadın üye oranının ise yüzde 39 seviyesine ulaştığını aktararak, "Bu tablo, EGİAD'ın ekonomik kalkınmanın yanında toplumsal eşitlik ve fırsat adaletini de kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğinin somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

EGİAD Think-Tank yapılanması kapsamında bugüne kadar girişimcilik ve NEET gençler gibi kritik alanlarda raporlar yayımlandığını hatırlatan Özhelvacı, hazırlıkları süren yeni raporlar hakkında da Danışma Kurulu'na bilgi verdi. "Üçüz Dönüşüm ile İşgücü Piyasasının Yeniden Tasarımı" başlıklı çalışma ile dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün İzmir işgücü piyasasını nasıl yeniden şekillendirdiğini analiz edeceklerini; "Bölgesel Ekonomik Güvenlik - Tedarik Zinciri Riskleri ve Dayanıklılık" raporu ile de küresel şoklara karşı Ege sanayisinin dayanıklılığını ve KOBİ'ler için somut aksiyon önerilerini ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti. İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülecek "İzmir Sanayi Markaları" çalışmasının ise, kentin sanayi hafızasını görünür kılacak, geçmişin birikimiyle geleceğin markalaşma vizyonunu buluşturacak stratejik bir referans dokümanı olacağı ifade edildi.

35. yıl onur yılı: Yeşil dönüşüm projeleri ve kurumsal hafıza

EGİAD'ın 35. kuruluş yılı kapsamında yürütülen çalışmalar da Danışma Kurulu'na detaylı biçimde aktarıldı. 35. Yıl Kokteyli ve Yeni Yıl Kutlaması'nın, İzmir'in tarihi mekanlarından birinde, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği hatırlatılırken; bu yıl orman yangınları nedeniyle yaşanan büyük tahribatın, EGİAD'ı daha büyük ölçekli balo planlarını rafa kaldırarak kaynaklarını yeşil dönüşüm projelerine yönlendirmeye sevk ettiği belirtildi. Bu çerçevede "EGİAD Sakız Ağacı Korusu Projesi" ve "EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması" projeleri, dönemin en gurur verici çalışmaları arasında konumlandırıldı. İzmir'in önemli bir ulaşım aksında geniş ölçekli bir yeşil hat oluşturmayı amaçlayan otoyol ağaçlandırma projesinin, yalnızca kent estetiğine değil, karbon emisyonunun azaltılmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı. "35 yıllık kurumsal yolculuğumuzu toprağa dokunan bir iyilikle taçlandırmak, EGİAD'ın sürdürülebilirlik vizyonunun somut bir ifadesidir" diyen Özhelvacı, bu projeleri gelecek kuşaklara bırakılacak yeşil mirasın güçlü bir parçası olarak tanımladı.

35 yıllık kurumsal hafızayı bütünlüklü biçimde kayıt altına almayı amaçlayan "EGİAD 35. Yıl Almanağı"nın ise çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği, yakın zamanda kamuoyu ve üyelerle paylaşılacağı belirtildi.

Uluslararasılaşma hedefi

Toplantıda EGİAD'ın uluslararasılaşma stratejisi de kapsamlı olarak ele alındı. 2025 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik ve Ticari İş Birliği Ziyareti'nin, kardeş ülke ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Bakanlar düzeyinde temaslar gerçekleştirilirken, düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Ticaret Paneli"nin, somut iş birliklerine zemin hazırlayan bir platform oluşturduğu ifade edildi. Önümüzdeki dönemde EGİAD Barselona İş ve Yatırım Ziyareti ile uluslararası ağın genişletileceği, 83. Ege Toplantısı'nda ise TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın konuk edilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı. Böylece İzmir iş dünyasının küresel iş birlikleri ve ulusal ölçekte fikir liderliği platformlarıyla etkileşiminin güçlendirileceği kaydedildi.

Sürekli öğrenme kültürü: Seminerler, paneller, ziyaretler, yayınlar

EGİAD'ın son 6 ayda üyelerine yönelik yoğun bir içerik üretim ve etkinlik gündemi ile 60 civarı etkinliğe imza attığı da sunumda öne çıkan başlıklar arasındaydı. Her hafta en az bir seminerle üyelerin kişisel ve kurumsal gelişimine katkı sağlayan programlar düzenlendiği; finansal yönetimden liderliğe, dijital dönüşümden mevzuat değişikliklerine uzanan geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı yapıldığı aktarıldı. Sanayi Konseyi toplantıları, EGİAD Ticaret Köprüsü buluşmaları ve her ay düzenlenen iş yeri-fabrika ziyaretleri ile iyi uygulama örneklerinin yerinde gözlemlenmesi, sektörler arası etkileşimin artırılması ve yeni iş birlikleri için doğrudan temas ortamı sağlandığı belirtildi. ESBAŞ ve Hugo Boss İzmir fabrikası ziyaretlerinin, İzmir'in küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu somut biçimde gösteren önemli duraklar olduğuna dikkat çekildi.

Dijital dönüşüm ve 2026 ajandası

Toplantıda EGİAD'ın dijitalleşme vizyonu da masaya yatırıldı. Tüm EGİAD faaliyetlerini tek bir dijital çatı altında toplayacak D2 Mobil Uygulaması'nın baştan sona yenilendiği ve 2026 yılının başında kullanıma sunulacak yeni versiyonla üyelerin dernekle etkileşiminde yeni bir dönemin başlayacağı ifade edildi.

EGİAD Liderlik Akademisi ve EGİAD Hayat Okulu projeleriyle genç iş insanları ve öğrenciler için liderlik, kişisel gelişim ve kariyer yolculuğunu destekleyen eğitim programlarının sürdürüleceği; Mentor-Mentee Programı ile deneyimli üyelerle genç üyeler arasında güçlü bir tecrübe aktarım köprüsü kurulacağı aktarıldı. EGİAD Yelken Kulübü projesinin ise, takım çalışması ve spor kültürü üzerinden üyeler arasındaki bağı güçlendirmesi hedefleniyor.

Marka yönetimi alanında ise, Haziran ayında İzmir'de düzenlenecek Küresel Netnografi Konferansı'na İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte ev sahipliği yapılacağı, dijital ortamlarda marka ve tüketici davranışlarını inceleyen bu uluslararası etkinliğin hem akademi hem de iş dünyası açısından İzmir'e önemli bir prestij sağlayacağı belirtildi.

Türkiye ve İzmir ekonomisi ortak akılla değerlendirildi

Toplantının son bölümünde Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınarak, Türkiye ve İzmir'in güncel ekonomik gündemi masaya yatırıldı. TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Can Selçuki'nin katılımıyla; küresel dalgalanmaların etkileri, enflasyon ve büyüme dinamikleri, genç işsizlik, üretim ve ihracat kapasitesi ile yapısal reform alanları gibi başlıklarda kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. - İZMİR