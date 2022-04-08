Egeli tekstilciler dijitalleşme ile yeni ihraç pazarlarına ulaşacak

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinde başkanlığa tekrar seçilen Jak Eskinazi, dijitalleşmenin faydalarından yararlanarak ana pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi ve yeni ihraç pazarlarına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2021 yılı olağan seçimli genel kurul toplantısında mevcut Başkan Jak Eskinazi'nin hazırladığı liste 45 oyla 2022-2026 dönemi için tekrar seçildi.

Eskinazi, yaptığı konuşmada, geçen yıl 400 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdıklarını, 2022 yılı için hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu kaydetti.

İhracat hedefine ulaşmak için önümüzdeki dönem sürdürülebilirlik ve dijitalleşme başlıklarına odaklanacaklarını bildiren Eskinazi, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilirlik konusunda en hızlı dönüşüm ve farkındalık yaşayan sektörlerden biriyiz. 'Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi' adında 18 firmamızın yer aldığı bir URGE projesi başlattık. Sürdürülebilirlik konusunun tabana yayılması önemli ve bu konuda tasarım desteği benzeri bir destek mekanizması için Bakanlığa başvurumuzu yaptık. Bu konudaki öncü ülkelerden biri olmamızı sağlayacak bu desteğin ihracatçılarımızın rekabet gücüne katkısı büyük olacaktır. Dijitalleşmenin faydalarından yararlanarak ana pazarlarımıza ve yeni ihraç pazarlarına ulaşmaya devam edeceğiz."

Eskinazi, dijital dönüşümün firmaların daha hızlı ve esnek üretimi ile maliyetlerini azaltması için vazgeçilmez olduğunu belirterek, üniversitesi sınavına giren başarılı gençlerin tekstil mühendisliğini tercih etmesi için tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.