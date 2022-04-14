Egeli hububat ihracatçıları, yeni yönetimi belirledi

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYMİB) Genel Kurulu yapıldı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, iki başkan adayının yarıştığı genel kurulda, 8 yıldır birliğin yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapan Muhammet Öztürk'ün hazırladığı mavi liste 49 oyla seçimi kazandı. Ayhan Ömeroğlu'nun listesi ise 44 oyda kaldı.

Eski başkan Mustafa Terci, Muhammet Öztürk'ün listesinde denetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Öztürk, yönetim kurullarında bitkisel yağ, haşhaş, çerez, un, hububat, bakliyat, şekerleme sektörlerinin temsil edildiği dengeli bir liste oluşturduklarını belirtti.

Birliklerinin konusu bazı ürünlerde ihracat yasağı bulunduğunu aktaran Öztürk, "Önümüzdeki dönem bu yasakların kaldırılması için çaba göstereceğiz. İhraç ürünlerimizdeki yasakların kalkması ile birlikte günümüzde 770 milyon dolara gelen yıllık ihracatımızı görev süremiz sonunda 1 milyar doların üzerine çıkarma çabası içinde olacağız." diye konuştu.