Ege Yapı ve Mona Yapı'dan Çekmeköy'e yeni bir proje

Ege Yapı ve Mona Yapı ortaklığıyla Çekmeköy'de yatay mimari anlayışı ile geliştirilen OrmanYaka düzenlenen basın toplantısıyla ön satışa sunuldu.

Ege Yapı açıklamasına göre, İstanbul'un doğasından kopmadan yaşama imkanı sunabilen Çekmeköy, ormanları, sakin hayatı, ana ulaşım hatlarına yakınlığı, nitelikli eğitim kurumları ile konut yatırımcılarının tercih ettiği bir yer olmaya devam ediyor.

Özellikle depremden sonra, bu bölgenin sağlam zemine sahip olması, yüzde 75'inin ormanlarla çevrili olması, nitelikli nüfus yoğunluğunun son dönemde artması ve metro gibi önemli toplu ulaşım hatlarının bölgede yer alması ile markalı konut üreticilerinin bölgeye ilgisi daha da arttı.

1999 depreminden sonra yapılaşmanın Çekmeköy bölgesine kayması ve bölgenin sağlam zemine sahip olması nedeniyle yapılar yeni ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapıldı. Buradaki yapılar bölgenin coğrafyasına uygun olarak planlı ve modern bir şehirleşme örneği gösteren kentsel planlama yaklaşımı ile tasarlandı. Bu odakta bölgede yüksek katlı yapılaşma son derece sınırlı tutuldu.

Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Şile Otoyolu, TEM ve Anadolu Otoyolu bağlantı yollarının tam kesişim noktasında bulunduğu için Levent, Maslak, Ataşehir, Ümraniye gibi iş merkezlerinde çalışan beyaz yakalılar tarafından da tercih ediliyor.

Üsküdar metrosunun hizmete girmesiyle birlikte Marmaray ve metrobüs bağlantısı aracılığıyla Avrupa Yakası'na ulaşımın daha da kolaylaşması, ilçede az katlı yapılar ve nitelikli eğitim kurumlarının çeşitliliği önemli ölçekte bir nüfusun bölgeye göç etmesinin temel nedenleri olarak görünüyor.

Yeşil ormanları, merkezi lokasyonu, sağlam zemini, sakin ve huzurlu günlük rutini, park, bahçe ve spor alanlarının çeşitliliği ve eğitim kurumları ile markalı konut üreticilerinin radarında olan Çekmeköy'de ilk projesi Çamlıyaka Konakları'nı inşa eden Ege Yapı şimdi bölgede 4 milyar lira yatırım değerinde ikinci projesini Mona Yapı ortaklığıyla devreye aldı.

Projenin yüzde 75'i peyzaj alanlarına ayrılan OrmanYaka'da yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahası, açık yüzme havuzu, açık çocuk yüzme havuzu, süs havuzları ve çeşitli oturma alanları gibi pek çok sosyal donatı alanı bulunuyor.

Arazinin kot farklılıklarını çok iyi değerlendirerek muhteşem manzarasını ve yeşili tüm alanlarda değerlendiren mimari yaklaşımlar ile sosyal tesisler, fitness alanları, market, kafeler, restoranlar gibi alanlar sunan Ormanyaka, yürüyüş parkurlarını orman yolu ile bütünleştiriyor.

"Projede teslimlerini 2025 Aralık ayında yapmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Çamlıyaka Konakları'nda yaşayanlara vadettikleri en güzel şeyin "şehirden kopmadan doğanın içinde yaşam" kalitesi olduğunu belirterek, "Bu mottomuzu şimdi Ormanyaka projemize taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Yapı olarak ürettikleri yaşam alanlarında insanların sadece barınma ihtiyacına yönelik düşünmediklerini, onlara sağlıklı ve sosyal olarak geliştikleri alanları da sunmayı hedeflediklerini belirten Kabadayı, "OrmanYaka projesinde Mona Yapı ile iş birliğinde ilerliyoruz. 37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimi ile her katında müstakil ev rahatlığı sunan projemizi satışa sunuyoruz." bilgilerini verdi.

15 blokta 150 daire ve 16 ticari ünitenin satışa çıktığı projede, her blokun 3-4 kat olacak şekilde tasarlandığını kaydeden Kabadayı, şöyle devam etti:

"Daire tiplerinin 1+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklüklerde tasarlandığı OrmanYaka'da konutlar, doğanın yeşiline birlikte tanıklık edecek. Bu kapsamda, tüm daireler birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanıyor. Projenin tamamında bölgenin ruhuna uygun, yaşam alanları ile uyumlu malzemeler tercih ediliyor. Doğaya zarar vermeden ekolojik dengeyi koruyarak seçilen; ahşap, doğal taş ve metal peyzaj ürünleri yaşlandıkça değerlenen doğal malzemelere yer veriliyor. Projede teslimlerini 2025 aralık ayında yapmayı hedefliyoruz."

"Tüm ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan sosyalleşebileceği bir form yaratıyoruz"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Didem Güneş de OrmanYaka projelerinin az katlı mimari anlayışıyla geliştirilen bir projede yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için çok özel bir fırsat sunduğunu aktardı.

OrmanYaka'nın, şehrin yorucu temposundan uzak, temiz havası ile çam ormanları içinde 3 katlı müstakil bir yaşam sunduğunu belirten Güneş, projede sosyal donatıları, peyzaj alanları, ticari üniteleri ve meydanları modern mimari ile tasarlarken bir yandan da tüm ailelerin sosyalleşebileceği bir form oluşturduklarını kaydetti.

Güneş, bloklardaki üst katlarda terasları ayrı bir yaşam alanına göre dizayn ettiklerini belirterek, "Burada da yine çam ormanlarının muhteşem havasından ve gün ışığından maksimum faydalanarak sağlıklı ev konseptinin bir parçasını oluşturduk. Arazideki küçük kot farklılıkları ile bahçe ve teras alanlarının özgünlüğünü devam ettirmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal donatıları, yeşil alanları, güvenli yapıları, iyi tasarlanmış iç mekanları ve enerji verimliliğini yükselten teknolojileriyle sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen konutların modern toplumun önemli bir gereksinimi olduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:

"Bu odakta hayata geçirdiğimiz Ormanyaka'da; akıllı bina sistemleri ile aydınlatma ve ısınmayı sistem ve sensörlerle entegre ederek kullanıcının giderlerini minimuma indirmeyi amaçlıyoruz. Yapı içine giren doğal ışığı artırmak için geniş pencereler ile ısıtma ve soğutma yüklerini minimize etmek için güneş kontrollü camları seçiyoruz. Peyzaj sulama ve bakımı için yağmur sularını toplayıp bahçe sulamada kullanıyoruz.

Güneş panelleri gibi yenilebilir enerji kullanımı sayesinde enerji tüketimini azaltarak, peyzajda günışığı duyarlı dimli tasarruflu aydınlatmaların kullanımıyla ve ortak alanda varlık sensörü kullanımı ile enerji verimliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Doğaya yapılacak karbon salınımının azaltılması için projemizde elektrikli araç şarj istasyonları da yer alıyor. Çevrede yer alan diğer projelerden farklı olarak radyatör ile ısıtma yerine yerden ısıtmayı tercih ediyoruz. Bu saydığımız çalışmalarla büyük ölçüde enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz."