Ege Yapı'da Üst Düzey Atama: Bilge Onur Müftüoğlu Direktör Oldu

Güncelleme:
Ege Yapı, Müftüoğlu'nu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak atadı. Müftüoğlu, şirketin tüm pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yönetecek.

Ege Yapı Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Bilge Onur Müftüoğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ege Yapı'da üst düzey bir atama gerçekleşti.

Ege Yapı'da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başlayan Müftüoğlu, şirketin tüm pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin stratejik yönetiminden sorumlu olacak.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Bilge Onur Müftüoğlu, Fransa'da pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerinin ilk yıllarında Auchan France, DiaSA ve Tesco Kipa gibi uluslararası perakende markalarının pazarlama çalışmalarını yöneten Müftüoğlu, 2011 yılından itibaren TTNET, Türk Telekom, Superonline, Turkcell ve Betek markalarında farklı üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Polat Holding bünyesinde 2022'den bu yana Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapan Müftüoğlu, bu süreçte holding ve bağlı grup şirketlerinin yerel ve uluslararası pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerinin yeniden konumlanmasına liderlik etti.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
