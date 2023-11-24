"Ege'nin Girişimci Kadınları Yarışması"nın ödül töreni Kütahya'da yapıldı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasınca (KUTSO) düzenlenen " Ege'nin Girişimci Kadınları Yarışması"da ödüller sahiplerini buldu.?

Kadın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla KUTSO'nun ev sahipliğinde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Amfi 2'de yapıldı.

Türkiye'de kadın girişimciliğine destek olmak ve kadın iş gücünün güçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, Aydın ve İzmir'den kadın girişimciler katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, törende yaptığı konuşmada, Kütahya'da kadınların önemli bir girişimci ruha sahip olduğunu söyledi.

İlçeleri gezdiğinde özellikle kadın kooperatiflerinin memnuniyetini gördüğünü belirten Işın, "Kadınların toplumda en az erkekler kadar yer alması bizim için önemlidir. Toplumumuzda da kadınlar gittikçe daha fazla yol katettiler. Artık Türk toplumunda her aşamada ve her kurumda kadınlarımızı rahatlıkla görmekteyiz." dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Türkiye'nin başarılı, nitelikli ve yaratıcı insan kaynağına sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle birçok nitelikli ve yaratıcı işte kadınların imzasının bulunduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Bugün bütün mesele, bu topraklarda kadın girişimcilerden oluşan bir ekosistem yaratabilmektir. Sağlıklı, dengeli ve işlevsel bir ekonomik ekosistem, günümüzde ancak kadınların ağırlığıyla mümkün olmaktadır." ifadesini kullandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Kadın ev işlerinde, devlet işlerinde, toplumsal hayatta, ekonomik hayatta eştir, ortaktır. Kadının toplum içindeki yerinin ve rolünün belirlenmesindeki etkilerini görebilmenin en iyi yöntemi tarihsel verileri göz önünde bulundurarak mümkün olur. Birçok destanın merkezini kahraman kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ise KUTSO ve TEPAV iş birliğinde "Ege'nin Girişimci Kadınlar Yarışması"nın ilkini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kadınların her sektörde kendilerine eşit imkanlar ve çalışma fırsatlarını yakalaması gerektiğini belirten Argat, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 11'inci Kalkınma Planı'nda da kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasının, kadınlara dijital okuryazarlık eğitimleri verilerek işlerini büyütmelerini sağlamanın önemini vurgulanıyor. Kadınların kooperatif kurmalarının kolaylaştırılması iller bazından kadınlara eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamalar sunulması da diğer çözüm önerileri arasında sıralanıyor. Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmalarını da hayata geçirmek büyük önem taşıyor. Ayrıca eğitim bu konunun en kökten çözüm noktası. Kız çocuklarının da fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi geleceğin kadın girişimcilerinin sayısını da artıracaktır.

KUTSO olarak strateji planımızı açıkladığımız günden bu yana kadın girişimcileri teşvik etmeye, kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik çalışmalar yapacağımızı açıklamıştık. Kadınların iş dünyasında aktif rol almaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla ilk adımı attık ve Kadın Girişimcilik Ofisi'ni kurduk. Bu yarışma ile kadın girişimcileri desteklemek, görünür kılmak ve diğer kadınlara örnek olmalarını sağlamayı hedefledik. Umarım bu hedefe ulaşırız ve iki yılda bir düzenlenmesi planlanan bu yarışma umarız ileriki yıllarda da gelenekselleşerek kadın girişimci ekosistemine fayda sunan bir platform olur."

Ödül kazanan kuruluşlar

Programda, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, rol model kadın girişimciler olarak tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Düzenlenen panelde, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Designpr Kurucu Başkanı, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Çiğdem Dedeoğlu, TOBB İzmir İcra Kurulu Başkanı Deniz Celep, Mutlu Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve USB Certification Kurucu Ortağı Nesrin Serin, kadınların toplumun her alanında daha etkin, daha güçlü ve daha özgür şekilde yer almasının önemine dikkati çekti.

"En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci" kategorisinde birinci Savaş Besi Çiftlikleri (Afyonkarahisar), ikinci Özak Yurt Hizmetleri Mimarlık Mühendislik Gıda Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kütahya), üçüncü Toprak Ticaret-Nüfide Erdurgut (Kütahya) oldu.

"Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket" kategorisinde birinci Özak Yurt Hizmetleri Mimarlık Mühendislik Gıda Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kütahya), ikinci Afyonkarahisar Akd Kids Anaokulu Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri Limited Şirketi (Afyonkarahisar), üçüncü Özmay Grup Tekstil Group (Kütahya) olarak belirlendi.

"İlham Veren Öykülerle Kadınlar Anlatıyor" kategorisinde Jojo Boutique Tekstil Aksesuar ve Mobilya İhracat Limited Şirketi, "En Dijitalleşen Kadın Girişimci" kategorisinde Özerdem Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ, "En Hızlı Büyüyen Kadın Kooperatifi" kategorisinde SS Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, "En Hızlı Büyüyen Kadın Kooperatifi" kategorisinde jüri özel ödülü SS Çay Kadın Kültür Evi Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifine verildi.