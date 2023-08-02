Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Güney Afrika'ya Ticaret Heyeti Düzenliyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik Ticaret Heyeti organizasyonu düzenliyor. Heyet kapsamında 18 ihracatçı firma, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde diğer 13 ülkeye açılan bir ticaret kapısı olma hedefiyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Başkan Ali Fuat Gürle, Güney Afrika'ya yapılan mobilya ihracatının 2022 yılında yüzde 30 artışla 672 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2-5 Ağustos tarihlerinde, Afrika kıtasının en büyük 3'üncü ekonomisine sahip Güney Afrika Cumhuriyetine mobilya sektörüne yönelik Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştiriyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, "Uzak Ülkeler Stratejisi" istikametinde, 18 ihracatçı firmamızın 50'ye yakın yabancı firmanın katılımı ile Türkiye'nin Sahra Altı Afrika bölgesindeki en önemli ticari ortağı, Afrika kıtasının en büyük 3'üncü ekonomisi Güney Afrika Cumhuriyetine Sektörel Ticaret Heyeti organize ediyoruz. 150'e yakın ikili iş görüşmesine imza atılacak. Güney Afrika Cumhuriyeti bölgesindeki diğer 13 ülkeye açılan bir ticaret kapısı olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

2022 yılında yüzde 30 artışla 672 milyon dolar ihracat

Başkan Gürle, "İhracatçılarımıza yeni pazarların kapısını açmak için hedef ülke olarak seçilen Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2020 yılında yaklaşık 518 milyon dolar mobilya ihracat yaparken 2022 yılında yüzde 30 artışla 672 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Heyet uzun yıllar sonra Birliğimizce düzenlenen ilk sektörel ticaret heyeti. Heyete yoğun ilgiden memnuniyet duyduk. İhracatçı firmalarımız pazarın avantajlarından en yüksek şekilde faydalandırılacaktır. İzmir mobilya sektörünün gelişimi için en önemli bölgelerden biri. Bunun için gerekli know-how firmalarımızda var." dedi.

"Amacımız tasarım odaklı, marka değeri yüksek bir Ege Mobilyası"

Ali Fuat Gürle, "Amacımız tasarım odaklı, marka değeri yüksek bir Ege Mobilyası üst kimliği ile mobilya ihracatından elde edilen katma değeri artırmak. Uluslararası düzeyde sektörlerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyerek Güney Afrika'ya heyet programı gerçekleştiriyoruz. İhracatımızda yaşanan artışın istikrar kazanması ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla artarak devam etmesi için çalışmalarımıza ara vermeden yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Yurtdışı pazarlama faaliyetlerimize önümüzdeki dönemde Aralık ayında İsrail ve 2024 başında Suudi Arabistan heyetleri ile hızlandıracağız" diye konuştu.

Türkiye, Güney Afrika'nın mobilya ithalatında 16'ıncı sırada

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, "2022 yılı Güney Afrika mobilya ithalat rakamlarına göre yüzde 50'lik pay ve 338 milyon dolar ile Çin açık ara liderken, Çin'i sırasıyla 46 milyon dolarla Polonya ve 34 milyon dolarla Almanya takip etti ve Türkiye ise 8,5 milyon dolar ile Güney Afrika'nın mobilya ithalatında 16'ıncı sırada yerini aldı. Türk markası ve Türkiye algısı son derece pozitif, kaliteli ve uygun fiyatlı olarak biliyor. Pazarda Türk markası tercih ediliyor" diye konuştu.

"İnşaat malzemelerine talebin artması da öngörülüyor"

Güngör, sözlerini şöyle noktaladı: "Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2021 yılı sonu itibariyle 19 milyon dolar değerinde üç müteahhitlik projesi üstlenildi. Hızla kentleşen Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2030 yılına kadar nüfusun yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Sürdürülebilir kentsel tasarımlar ve mekansal planlama çözümlerine duyulan ihtiyacın, inşaat sektörü için önemli fırsatlar sunmaya devam edeceği değerlendirilmekle birlikte, bu süreçte yapı ve inşaat malzemelerine talebin artması da öngörülüyor." - İZMİR