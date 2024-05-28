Ege Limanlarında Kruvaziyer Turizm Hareketliliği Başladı

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege limanlarında kruvaziyer turizm hareketliliğinin başladığını belirtti.

Şubenin meclis toplantısında konuşan Öztürk, mayısın ana gündeminin deniz turizmi olduğunu, sezonunun açılması ile yönetim kurulu olarak Çeşme ve Kuşadası'nda ziyaretler ve üye toplantıları yaptıklarını, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Kruvaziyer turizminde yaşanan canlanmanın tüm limanlarda görüldüğünün altını çizen Öztürk, şöyle konuştu:

"İzmir Limanına sezon açılışından bu yana 12 gemi ve 22 binden fazla yolcu geldi. 425 yolcu da İzmir'den biniş yaptı. Sezon sonuna kadar 56 gemiyi daha İzmir'de göreceğiz. Eski günlerdeki gibi limandaki canlılığı tüm şehirde hissetmeye başladık. Türkiye'nin en büyük kruvaziyer limanı olan Egeport Kuşadası'na dün itibariyle 62 gemi ile 75 bin yolcu geldi. Çeşme'de kruvaziyer gemi sezonu 30 Mayıs'ta açılacak. Çeşme aynı zamanda home-port olmayı başardı. 30 Mayıs'tan itibaren Çeşme çıkışlı bir gemi ile sezon boyunca Ege Adaları turları gerçekleştirilecek. Ulusoy Çeşme Limanı'na bu sezon 103 seferde 59 bin yolcunun gelmesi planlanıyor. Kapıda vize uygulamasında yaşanan çeşitli aksaklıklara rağmen Kurban Bayramı öncesi ülkemiz kıyıları ile Yunan adaları arasında turizm hareketi artarak devam ediyor."