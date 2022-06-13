Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir'de yenilenebilir enerji zirvesi düzenleyecek

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ev sahipliğinde 15 Haziran Çarşamba günü İzmir'de "Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlenecek.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden birçok temsilcinin katılacağı zirvede, yenilenebilir enerji sektöründeki son gelişmeler ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünyanın enerji talebinin her gün arttığını ve bu ihtiyacın çevreyle uyumlu şeklide yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesinin dünya için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Büyüyen bir ekonomide güvenilir ve düşük maliyetli enerjinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasının enerji politikaları açısından vazgeçilmez hale geldiğini ifade eden Eskinazi, "İzmir, yenilenebilir enerji kaynakları ve ekipmanları üretimi açısından Türkiye'nin merkezi konumunda. Genel tabloya bakıldığında Türkiye'deki elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin oranı yüzde 20'yi geçmiş durumda. Hedefimiz, bu oranı yüzde 50'nin üzerine taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

Eskinazi, İzmir'in rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi açısından yüksek potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliğinin İzmir'de kurulması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.