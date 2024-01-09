Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2023 yılında gerçekleştirdiği 18,3 milyar dolarlık ihracata en büyük katkıyı sağlayan firmalara ödül verdi.

Balçova ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde 57 firma 21 kategoride 61 ödül aldı.

Törende konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ticaret Bakanlığının bu yıl ilk kez açıkladığı iller bazında üretimin baz alındığı istatistiklere göre Ege Bölgesinin 42,6 milyar dolar ihracata imza attığını söyledi.

Türkiye'nin 255 milyar 808 milyon dolarlık ihracatına en çok katkı sağlayan 2. bölge olduklarını ifade eden Eskinazi, sektörler bazında bakıldığında tarım sektörlerinin ihracatlarını yüzde 9'luk artışla 6,7 milyar dolardan 7,3 milyar dolara taşıdığını, sanayi sektörlerinin 9 milyar 877 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdığını, madencilik sektörünün de 1 milyar 66 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Eskinazi, 57 firmanın 61 ödül alacağını aktararak, "Bu akşam ödül alacak 57 firmamız Ege İhracatçı Birliklerimizin 2023 yılında gerçekleştirdiği 18,3 milyar dolarlık ihracata 7 milyar 30 milyon dolarlık katkı sağladılar. Başka bir ifadeyle EİB'in toplam ihracatının yüzde 39'unu bugün ödül alacak şampiyon firmalarımız yaptı." dedi.

Törende 19 sektörde en fazla ihracat yapan ilk üç firmaya ödülleri verildi. En fazla ihracat gerçekleştiren şirketler sıralamasında ilk üç sırayı Petkim Petrokimya Holding, Pergamon Status Dış Ticaret AŞ ve Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ aldı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Vali Yardımcısı Kamil Köten de katıldı.