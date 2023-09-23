Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi Gazetesi organizasyonunda düzenlenen 'Ege İhracat Buluşmaları' Muğla'da gerçekleştirildi. Muğla'nın tarım ve ihracat vizyonu masaya yatırıldı. Toplantıda Muğla'nın yöresel markaları ve coğrafi işaretli ürünleri sergilendi.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi Gazetesi organizasyonunda düzenlenen "Ege İhracat Buluşmaları" Muğla'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tarım ve ihracat vizyonu, Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu 4 ilinden biri olan Muğla'da masaya yatırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi Muğla'nın ihracata giden yöresel markaları, coğrafi işaretli ürünleri ile yerel tarım ürünlerinin sergilendiği stantlarda Muğla çam balı ile coğrafi işaretli zeytin, zeytinyağı ve bir çok ürün tanıtılarak ziyaretçilere de ikram edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve beraberindekiler stantları gezerek Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'tan bilgi aldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akbıyık, Muğla'nın tarımsal üretim ve ihracatta geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi.

Muğla'da yıl boyu bir çok ürünün yetiştiğine vurgu yapan Akbıyık, tarımın "Türkiye Yüzyılı"nın stratejik sektörlerinden biri olduğunu belirterek," Muğla'da ihracata yönelik tarımsal üretim modelleri için çalışıyoruz, kamu ve özel sektör işbirliğiyle pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Milletvekili Mete ise Muğla'nın tarımsal üretimde çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de OECD ile BM FAO'nun Tarımsal Emtia ve Su Ürünleri piyasalarının 10 yıllık beklentilerine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporunu açıkladığını hatırlatarak,"Rapora göre küresel gıda tüketimi her yıl yüzde 1.3 artacak. Türkiye, balık üretiminde Doğu Avrupa'nın lider ülkesi olacak. Bu liderlikten en büyük payı alacak illerimizin başında ise Muğla geliyor." diye konuştu.

Eskinazi, Türkiye'de ihracatçıların beklentilerine dair görüşlerini paylaştığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muğla için 1 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. 2022 yılı sonunda 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracatla bu hedefi aştı. İhracatını yüzde 31 artırdı. İthalatı ise 393 milyon dolarda kaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 258. Muğla 621 trilyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Ülkemizin 111 milyar dolar dış ticaret açığı olduğunu düşündüğümüzde, bunun ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Muğla'nın su ürünleri, yaş sebze ve meyve, çam balı, zeytin, zeytinyağı gibi ürünlerde ihracat rekorları kırdığını ve giderek hedef yükselttiklerini söyledi.

Muğla'da ihracat değerlerinin önceki yıllara oranla büyük bir artış gösterdiğini belirten Saylak,Sürdürülebilir üretim, bir kültürel mirastır. Bunu sadece toprağımızla değil, suyumuz, denizimizle de sağlamak durumundayız. Nesiller arası adaleti ancak bu şekilde sağlayabiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Muğla'nın ilk sağım çam balı için mezat düzenlendi. Hüseyin ve Nürsel Köseoğlu tarafından üretilen balın geliri, Edirne Keşan'daki kazada hayatını kaybeden Köyceğizli arıcı aileye, makine ekipman desteği olarak hediye edildi.

Açık artırma, 61 bin lira ile Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Genel Başkanı Bedri Girit'te kaldı.

Ege İhracat Buluşmaları: Muğla toplantısı daha sonra Ekonomi Gazetesi yazarlarının paneli ile devam etti.

Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü, Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan yaptı.