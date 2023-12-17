Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Ödül Töreni Düzenledi

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2022 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 564 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78'ini gerçekleştiren üyeleri için ödül töreni düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, ihracatın artışını ve sektörün zorluklarını değerlendirdi.

Yıllık 2,5 milyar doları aşan ihracat performansıyla Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatında 6 yıldır zirveye demir atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2022 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 564 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78'ini gerçekleştiren 35 üyesi için "Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının Yıldızları Ödül Töreni" düzenledi.

Ödül töreninde konuşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, 2022 yılında ihracatlarını 2021 yılına göre yüzde 15 artırarak 2 milyar 564 milyon dolara ulaştıklarını dile getirdi. Ertan, "Ödül verdiğimiz 35 üyemiz 2022 yılında Türkiye'ye 2 milyar dolar döviz kazandırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"2023 yılında mevcudumuzu koruduk"

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 2,3 milyar dolar ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Ertan, "2023 yılını 2022 yılı ile aynı seviyelerde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Küresel ve bölgesel olarak yaşanan pek çok zorluğa rağmen sektördeki tecrübemiz ve bölgemize özel ürün gruplarındaki rekabetçi gücümüz sayesinde Türk çelik ve demirdışı metaller sektörlerinde son iki yılda 2021 yılı sonuna kıyasla 12 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşamamıza rağmen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak 2023 yılı ihracat performansında pozitif ayrışmış durumdayız" diye konuştu.

"Rekabetçilik için enerji fiyatlarında indirim istiyoruz"

Konuşmasında 2023 yılında yaşanan küresel olumsuzluklara değinen Başkan Ertan sözlerini şöyle sürdürdü; "Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşları, küresel yüksek enflasyon, faiz oranları, küresel çapta demir çelik talebinin düşmesi, inşaat sektörünün yavaşlaması ve korumacı önlemler sebebi ile en büyük ihracat pazarlarımız olan AB ve ABD pazarında bir süredir zorluk yaşamaktayız. İlaveten iç piyasada enerji maliyetlerinin rakiplerimiz AB, Orta Doğu ve Uzak Doğuya kıyasla çok daha yüksek seviyede olması ve insan kaynağı maliyetlerinin artması sebebi ile de ihracatçılarımız rekabet avantajlarını kaybetmektedir. Üretimimizin yüzde 70'i ithal hammaddeye dayandığını için döviz ihtiyacımız süreklilik arz etmektedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, küresel piyasada rekabet gücümüzü arttıracak, katma değerli ürünleri ön plana çıkaracak yatırımların yapılabilmesi için kredi ve finansman kaynaklarına sektör olarak her zamankinden fazla ihtiyaç duymaktayız. Ayrıca enerji yoğun kullanan bir sektör olarak enerji maliyetlerimizin rekabetçiliğimizi koruyacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz."

"Yeşil mutabakata hazırlanıyoruz"

İklim değişikliğinin önüne geçmek için Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakatına hazırlık için yaptıkları çalışmalardan da söz eden Ertan, "1 Ekim 2023 tarihinde geçiş dönemi başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının sektörümüz firmalarına ek yükümlülük ve maliyetler getirmesi bekleniyor. Birlik olarak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve karbonsuzlaşma konusuna sektörümüzün en hızlı şekilde uyum sağlayabilmesi için gelişmeleri yakından takip ediyor ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardan biri olan ve 2021 yılından beri sürdürmekte olduğumuz "Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi" başlıklı URGE projemiz ile firmalarımızın sürdürülebilirlik kapasitelerinin arttırılmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR