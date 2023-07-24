Ege'de Trol Avcılığıyla Balık Fiyatları Düştü

İZMİR Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, 15 Temmuz itibarıyla Ege'de izin verilen trol avcılığı ile balık fiyatlarının düştüğünü söyledi. Uluslararası sularda trol avcılığı, 15 Nisan itibarıyla sona erdi. 3 aylık aranın ardından 15 Temmuz itibarıyla uluslararası sularda yeniden başlayan trol avcılığı için tüm hazırlıkları yapılan trol tekneleri ile Ege Denizi'nde avcılığa başlandı. İzmir balık halinde trol avcılığı ile hareketliliğin başladığını belirten İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, mevzuata göre avlanma bölgelerinin kıyıdan itibaren maksimum 6 deniz mili ile sınırlı olduğunu söyledi. Turizm sezonunda çok sayıda otel ve işletmenin Ege Denizi'ndeki balıkları aldığını anlatan Çakan, eylül ayına kadar avcılıkta kesinti olmayacağını söyleyerek vatandaşlara gönül rahatlığıyla balık tüketebileceklerini hatırlattı. Balık fiyatları konusunda da bilgiler veren Çakan, balığın hem sağlıklı olması hem de fiyatlarının düşmesi nedeniyle daha sık tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

İZMİR Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, 15 Temmuz itibarıyla Ege'de izin verilen trol avcılığı ile balık fiyatlarının düştüğünü söyledi. Endüstriyel büyük gemi avcılığında yasağın 1 Eylül'e kadar devam edeceğini anlatan Çakan, "Barbun fiyatları trollerden önce 1000-1500 civarındaydı ama şu an 400-500 liraya kadar geriledi" dedi. Uluslararası sularda trol avcılığı, 15 Nisan itibarıyla sona erdi. 3 aylık aranın ardından 15 Temmuz itibarıyla uluslararası sularda yeniden başlayan trol avcılığı için tüm hazırlıkları yapılan trol tekneleri ile Ege Denizi'nde avcılığa başlandı. İzmir balık halinde trol avcılığı ile hareketliliğin başladığını belirten İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, mevzuata göre avlanma bölgelerinin kıyıdan itibaren maksimum 6 deniz mili ile sınırlı olduğunu söyledi. Çakan, " Ege Denizi, 15 Temmuz'dan itibaren 6 milin dışı uluslararası su avcılığına açıldı. Yasa gereği Ege'de 6 milin dışında trol avcılığı yapılıyor. Dip balıklarının avcılığı, şu an serbest. Bunun içinde karides, kalamar, ahtapot, peygamber balığı gibi türler var. Bunların bir kısmı ihracata gidiyor. Özellikle peygamber, somon, barbun, sinarit balıklarının taze ürünler olarak Yunanistan'dan talep edildiğini söyleyebilirim. Karides ve çırçır da tesislerde işlenip, ihraç ediliyor" diye konuştu.

'GÜVENEREK BALIK TÜKETİN'

Balık fiyatları konusunda da bilgiler veren Çakan, balığın hem sağlıklı olması hem de fiyatlarının düşmesi nedeniyle daha sık tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Çakan, "Turizm sezonu olduğu için trollerden önce fiyatlar biraz yüksekti. Ama şu an fiyatlar yarı yarıya düştü. Eylül ayından itibaren daha da düşecek. Örneğin barbun fiyatları, trollerden önce 1000- 1500 civarındaydı ama şu an 400-500 liraya kadar geriledi. Bir restoranın olmazsa olmazı barbun, kalamar, karidestir. İzmir balık halinde de en çok bulunan balıklar bunlardır" diye konuştu.