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Ege Bölgesi Otelleri Kurban Bayramı Tatilinde Dolacak

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Turizmde yerli ve yabancıların ilgisini çeken Ege Bölgesi'ndeki oteller, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek. Ege'nin turistik beldelerinde tatil yapmak isteyenler otel rezervasyonlarına başladı. Rezervasyonlar her gün artarak devam ediyor.

Turizmde yerli ve yabancıların ilgisini çeken Ege Bölgesi'ndeki oteller, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek.

Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik beldelerinde geçirmek isteyenler otel rezervasyonlarına başladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, nisan ayındaki Ramazan Bayramı'nın turizmciyi memnun ettiğini, nisan ayını yüzde 90-95 dolulukla kapattıklarını belirtti.

Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla bu oranlara yine ulaşacaklarını vurgulayan Belge, rezervasyonların her gün artarak devam ettiğini ve rezervasyonların son 1-2 günde hızlandığını söyledi.

Belge, Ege'deki bütün otellerin misafirler için hazır olduğunu dile getirerek, "Arife gününden itibaren başlayarak eylül sonuna kadar Çeşme'den, Ege Bölgemizden çok ümitliyiz. Bayram ve sonrasında Kuşadası, Pamucak, Foça da çok iyi. Zaten Antalya, Bodrum dediğiniz zaman şu an rezervasyonların hızlı gittiğini duyuyoruz." diye konuştu.

Çeşme'de her keseye uygun bir tatil olduğuna işaret eden Belge, şunları kaydetti:

"Bir algı yapılıyor, 'Çeşme pahalı' diye. Çeşme'yi Sakız adası veya başka bir Ege adasıyla karşılaştırmak demek, Süper Lig'deki bir takımla amatör takımı karşılaştırmaktır. Çeşme, İzmir bunu hak etmiyor. Çünkü bizim İzmir bir tane, dünyanın göz bebeği. Tanıtımda biraz daha hızlı hareket edersek Avrupa'nın göz bebeği olur."

"3-5 gün içinde oteller dolmaya başlar"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de sezona iyi başlandığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarının iyi olduğunu, tatil yaklaştıkça daha da artacağını aktaran Özden, "Kurban Bayramı'nda oteller dolmak üzere. Kuşadası ve Didim'de otellerde yer var ve rezervasyonlar da hızlı geliyor. Önümüzdeki 3-5 gün içinde oteller dolmaya başlar." ifadelerini kullandı.

Yörede tatil planlayanların, istedikleri otelde yer bulmaları ve indirimlerden faydalanabilmesi için rezervasyonlarını yaptırmalarını öneren Özden, "Kuşadası ve Didim'de yüzde 100 dolulukla Kurban Bayramı'nı geçireceğiz." dedi.

Özden, yaz ayları için yapılan erken rezervasyonların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, yüksek sezon öncesi bayram tatilinde otellerin dolmasının turizmci için motivasyon olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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