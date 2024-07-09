Egeli İhracatçılar 2024 Yılında İhracatta Gerileme Yaşadı

2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, 2024 yılına mevcudu koruma hedefiyle girmişti. 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 20 milyar 912 milyon dolar dış satıma imza atan Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk yarısında ihracatta yüzde 5'lik gerilemeye engel olamadı ve ihracatta 19 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin ihracatına en büyük katkıyı sağlayan ikinci bölge konumundaki Ege Bölgesi, Ticaret Bakanlığının faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre Haziran ayında 3 milyar 23 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Bölgesi'nin 2023 yılı haziran ayındaki ihracatı 3 milyar 470 milyon dolar olmuştu. Ege Bölgesi'nin ihracatı haziran ayında yüzde 13 kan kaybetti ve ihracattaki kayıp derinleşti.

Ege Bölgesi illerinden İzmir, Muğla ve Afyonkarahisar 2024 yılının ilk yarısında, 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatlarını artırmayı ya da korumayı başarırken, Ege Bölgesi'ndeki diğer iller 2023 yılı ihracat performanslarının gerisinde kaldı.

İzmir'in 6 aylık ihracatı 11,6 milyar dolar

Ege Bölgesi'nin ihracatını domine eden İzmir 1 milyar 555 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 51,5'luk dilimini tek başına gerçekleştirdi. Ege'nin incisi İzmir, 2024 yılının ilk yarısını 11 milyar 665 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Kimya sektörü 162 milyon dolarlık ihracatla İzmir'de en çok ihracat yapan sektör olurken, Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 100 milyon dolarlık ihracatla İzmir'de en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı. Otomotiv endüstrisi sektörü 66 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer buldu.

Manisa'nın ihracatı yüzde 23 geriledi

Şehzadeler şehri Manisa, Haziran ayında Ege Bölgesi'nde 540,5 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Manisa, İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nde en çok ihracat yapan ikinci şehir olmayı sürdürdü.

Manisa'nın ihracatında elektrik-elektronik sektörü 146 milyon dolarlık tutarla açık ara lider olurken, iklimlendirme sektörü 46 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 44 milyon dolar ihracat yaparak ilk üç sektör arasında yer aldı. Manisa'nın 6 aylık ihracatı 2 milyar 895 dolar olarak kayıtlara geçti. 2023 yılının ilk yarısında 3 milyar 753 milyon dolarlık ihracat yapan Manisa'nın ihracatı 2024 yılının ilk yarısında yüzde 23 eridi. Manisa, Ege Bölgesi illeri arasında ihracatı en çok düşen il oldu.

Denizli'nin ihracatında hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü liderliğini sürdürdü

Ev tekstilinde Türkiye'nin ihracat merkezi konumunda olan Denizli, Haziran ayında 305,6 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. 2023 yılının Ocak - Haziran döneminde 2 milyar 13 milyon dolar ihracata imza atan Denizli, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 6'lık kayıpla, 1 milyar 884 milyon dolarda kaldı.

Denizli'nin ihracatında ilk üç sektörü 78 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 70 milyon dolarla çelik ve 64 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörleri sıralandı.

Balıkesir 1 milyar doları aştı

Ege Bölgesi'nde, Haziran ayında ihracatını artırabilen üç ilden biri olan Balıkesir, ihracatını yüzde 18 geliştirerek 176 milyon dolardan 208 milyon dolara ilerletti. Balıkesir'in 6 aylık ihracatı da 1 milyar 41 milyon dolar oldu.

Balıkesir'de Haziran ayında ihracatını yüzde 210'luk artışla 21 milyon dolardan 65 milyon dolara taşıyan elektrik-elektronik sektörü Balıkesir'in ihracatını sürükleyen sektör oldu.

Aydın'da madencilik sektörü lider

Evliya Çelebi'nin, "Dağlarından yağ ovalarından bal akar" diye tanımladığı Aydın'ın ihracatı Haziran ayında yatay bir seyir izledi. 2023 yılı Haziran ayında 119 milyon dolar ihracat yapan Aydın, 2024 yılının Haziran ayında 118 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Aydın'ın ihracatında madencilik sektörü 16 milyon dolarlık döviz getirisiyle lider sektör oldu.

Afyonkarahisar ihracat artış rekortmeni oldu

2024 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 22'lik artışla 299 milyon dolardan 365 milyon dolara ilerleten Afyonkarahisar, Haziran ayında yakaladığı yüzde 90'lık ihracat artış hızı yakaladı ihracatını 51 milyon dolardan 97 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi illeri arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

Su ürünleri ihracatında Türkiye lideri olan Muğla, Haziran ayında 96 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza atarken, 2023 yılı Haziran ayındaki 119 milyon dolarlık ihracat seviyesinin yüzde 19 gerisine düştü. Porselen ihracatının lideri Kütahya, Haziran ayında ihracatını yüzde 5'lik artışla 68 milyon dolardan 71,5 milyon dolara yükseltti. Uşak, 2024 yılı Haziran ayını 31,5 milyon dolar ihracat tutarıyla geride bırakırken, 2023 yılı Haziran ayı ihracatının yüzde 9 gerisinde kaldı.

Eskinazi; "Kaygılarımız gerçeğe dönüşüyor"

Yüksek enflasyon kaynaklı artan girdi maliyetlerine karşın enflasyon oranında artmayan döviz kurunun Türk ihracatçılarının rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini her fırsatta dillendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılı ilk yarısındaki tablonun kaygılarını gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi.

2023 ve 2024 yıllarına girerken hedeflerini "Mevcudu korumak" olarak belirlediklerini hatırlatan Eskinazi, "2023 yılında ihracatçılarımız ihraç pazarlarını korumak için sermayelerinin erimesi pahasına mücadele verdik ve ihraç pazarlarında mevcudumuzu korumayı başardık. 2024 yılında ise tablo daha da ağırlaştı. 2024 yılının ikinci yarısında ihracatçılara cansuyu verilmediği takdirde bu gerileme daha da derinleşecek" uyarısında bulundu. - İZMİR